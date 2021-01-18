Врач показал снимки легких курильщика и больного COVID-19

Врач показал снимки легких курильщика и больного COVID-195
- 18.01.2021, 17:18
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Специалист также дал важные рекомендации по коронавирусу.
Легкие людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, имеют больше рубцов и повреждений, чем легкие заядлых курильщиков.
Как пишет Тhe Sun (перевод - «Апостроф»), впечатляющими снимками поделилась доктор Бриттани Бэнкхед-Кендалл, доцент Центра медицинских наук Техасского технологического университета, которая вылечила тысячи пациентов с коронавирусом.
Одно изображение показывает нормальную здоровую пару легких, другое - легкие курильщика, а третье - легкие пациента с коронавирусом.
Нормальные легкие темные и прозрачные, на легких курильщика частично отмечены рубцами, в то время как легкие пациента с коронавирусом почти непрозрачны от повреждений.
"Легкие после коронавируса выглядят хуже, чем любой тип легких ужасного курильщика, который мы когда-либо видели. Они разрушаются. И они слипаются. И одышка сохраняется", - сказала доктор.
Бриттани Бэнкхед-Кендалл подчеркнула, что разрушительное действие Covid-19 на легкие заметно даже у тех пациентов, кто перенес его в легкой форме.
Она добавила, что пока неизвестно, заживут ли когда-либо рубцы, вызванные коронавирусом, но каждый, кто испытывает стойкую одышку, должен поговорить об этом со своим врачом.