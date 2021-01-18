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Названы самые продаваемые в 2020 году авто в Беларуси

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  • 18.01.2021, 17:35
  • 2,205
Названы самые продаваемые в 2020 году авто в Беларуси

Данные белорусская автомобильная ассоциация.

Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги 2020 года и озвучила Топ-20 самых продаваемых в стране моделей и марок легковых авто, пишет ej.by.

Lada Vesta по-прежнему осталась на первой позиции по продажам среди моделей. Таких машин в Беларуси было раскуплено 4632 единиц. Второе место занял Volksawagen Polo — 4214 авто. Третье место оказалоась у почти соотечественника - Geely Atlas. Этих машин было продано 3236 штук.

Далее в списке оказались Kia Rio и Renault Logan Stepway. Их было реализолвано в Беларуси 2964 и 2506 авто соответственно.

В Топ-20 марок также первенствовала LADA. Автомобилей этой марки было продано 10342 единиц. Белорусско-китайские производители Geely не смогли обогнать российскую малолитражку, но подобрались к ней вплотную, реализовав в стране 9200 машин. Третье место занял бренд Renault, продав в Беларуси в 2020 году 6892 автомобилей. На четвертом и пятом местах оказались Volkswagen и Kia с результатом 5538 и 3742 соответственно.

Топ-20 моделей, проданных в 2020 в Беларуси

Скрин AUTO.TUT.BY

Топ-20 марок, лидирующих по продажам в 2020 году в Беларуси

Скрин AUTO.TUT.BY
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