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Пальмы в сугробах: Стамбул завалило снегом

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  • 18.01.2021, 18:05
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Пальмы в сугробах: Стамбул завалило снегом
фото: epa

Из-за снегопада в международных аэропортах Стамбула аннулированы десятки рейсов.

В воскресенье, 17 января, жители Стамбула вышли на заснеженные улицы, чтобы насладиться первым снегом, несмотря на комендантский час, введенный из-за пандемии COVID-19, пишет Hurriyet Daily News (перевод - «Гордон»).

Издание отмечает, что из-за снегопада в международных аэропортах Стамбула аннулированы десятки рейсов. Из-за густого тумана поздно вечером 17 января остановилось движение судов через пролив Босфор.

По словам Мурата Онгуна, спикера муниципалитета Стамбула, толщина снежного покрова достигает 30 см в азиатской части города. В европейской части средняя толщина снега составляет 2–5 см.

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