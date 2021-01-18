Экологи добились приостановки разрешения на стройку «Северного потока-2» 18.01.2021, 18:35

Экологи обжаловали выдачу германским морским агентством разрешения на достройку газопровода.

Действующая в Германии негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH), сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, а также Reuters.

В BSH подтвердили журналистам подачу экологами жалоб, отметив, что появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

15 января BSH сообщило, что выдало разрешение на строительство двух участков «Северного потока-2» протяженностью 16,5 и 13,9 км. При этом ведомство отметило, что строительство трубопровода, который пройдет мимо охраняемой зоны обитания и отдыха морских птиц, не причинит заповеднику значительного вреда. Однако руководитель NABU Йорг-Андреас Крюгер раскритиковал такую позицию BSH.

«Недопустимо, чтобы Nord Stream 2 было позволено нарушать принятые в Германии правила охраны природы», — отметил Крюгер, пообещав обжаловать решение BSH.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».