Идиотизм лукашистов: жителя Дзержинска задержали за флаг Японии 18.01.2021, 19:16

иллюстрационное Фото: shutterstock

Флаг Японии горожанин повесил перед окном своего частного дома.

Жителя Дзержинска Виталия Буйновского, который повесил перед окном своего частного дома бело-красный флаг Японии, задержали и будут судить. На Виталия Буйновского местные милиционеры составили протокол по статье 23.34 за проведение несанкционированного пикета. Признаками пикета стал японский флаг (красный круг на белом полотнище) в окне, белые и красные пластиковые ленточки и баллончики, висевшие на балконе дома, а также надпись «это не флаг». Виталия предупредили, что рассмотрение административного дела, составленного по данному протоколу, состоится, возможно, 19 января, сообщает «Радыё Свабода».

18 января в первой половине дня Виталий вышел из местного изолятора временного содержания, где отбыл два дня в камере с бездомными и любителями слишком много выпить.

Символика какой страны запрещена?

Резчик по камню Виталий Буйновский и его жена Екатерина с детьми живут в Дзержинске в частном доме. С лета на доме висел бело-красно-белый флаг, также дом был украшен соответствующими ленточками и воздушными шарами. За преданность белорусской исторической символике хозяев дома уже 5 раз штрафовали. Может, сейчас Виталия и не посадят, но нового штрафа, как он считает, избежать не удастся.

— Приехавшие к нам милиционеры были наши. Спрашиваю у них: а почему флаг Японии вы зачислили в запрещенную символику? Что мне, жаловаться в посольство Японии, или как? Пожимают плечами. Говорят, суд пусть решает, а их дело — отобрать. Если что, то пообещали все вернуть, и флаг японский. Но, полагаю, решение предрешено. Сами сказали, что имеют приказ из Минска, мол, наш дом стал известен на всю Беларусь, приказано разобраться, — рассказывает Виталий о разговоре с милиционерами, который состоялся в минувшую субботу в управлении милиции Дзержинского района.

По словам Виталия Буйновского, он отказался подписывать протокол об административном нарушении и вообще оставлять в нем свое объяснение.

— А что тут объяснять? На каком законном основании мне могут диктовать, что можно в собственном доме вывешивать? Нет такого закона, это самоуправство, — считает Виталий Буйновский.

Ранее в интервью журналистам относительно первого протокола за бело-красно-белый флаг на доме Виталий говорил, что «отступать дальше некуда» и от национального флага он не откажется. Жалеет ли, что публично озвучивал позицию, которая не понравилась властям?

— Предвидел это, но не жалею. Ведь если просто повесить флаг в шкаф и самому на него смотреть, то от этого пользы никакого. Люди должны знать о твоей позиции. Но это мое право на выражение мнения, и это никакой не пикет — флаг в окне, тем более внутри дома, и тем более флаг японский. Может, завтра меня в японские шпионы запишут? Так такое в истории уже было, и допустить, чтобы это повторилось, нельзя, — считает Виталий Буйновский.

Одна чашка на 6 арестантов

В изоляторе временного содержания в Дзержинске Виталий Буйновский провел почти два дня — с вечера 16 января по полдень 18-го.

— Компания была отчасти неплохая. Поговоришь с каждым по отдельности, так нормальные люди, со своими проблемами, даже драмой. Общее то, что не могут себя найти, так как в городе нет работы, втянулись в порочный круг выпивки. Им бы помочь, а их сажают, — вспоминает Виталий бывших сокамерников.

На холод и еду Виталий не жалуется, но что касается соблюдения правил санитарии, очень актуальных во времена пандемии коронавируса, то тут он увидел много проблем.

— С чаем была проблема, которая точно может привести к передаче заболевания. Дело в том, что на всю камеру выдали только одну кружку. Поэтому раздатчик еды горячую воду для чая сначала разливал в пластиковый контейнер, а потом мы туда бросаем свои пакетики с заваркой. И уже оттуда пьем чай, по очереди, пользуясь одной чашкой. Ясно, что если кто-то болен коронавирусом, то подхватить могут все. Но администрацию это не волнует, — говорит Виталий Буйновский.

Вторым фактором риска Виталий считает то, как в изоляторе моют посуду. По словам Буйновского, горячей воды в водопроводном кране не было, к тому же в камере было запрещено иметь пластиковые бутылки, в которых обычно заключенные нагревают воду, зажав между стеной и батареей. Такой теплой водой можно было мыть миски после еды, но и ее нет, отмечает бывший заключенный.

— Поэтому должны были мыть миски холодной водой из-под крана. А мыл ли кто их после нас, неизвестно. Считаю, что нет.

Также Виталий Буйновский обратил внимание на то, как формально соблюдалось в ИВС Дзержинского района правило обязательного пользования медицинскими масками.

— В камере все, естественно, сидят без масок, потому что иначе уже через час очень тяжело дышать. Причем за два дня никто дезинфекции не проводил, нас на прогулки или в душ не выводили. Зато, когда входит милиционер, то он в маске и нам приказывает надеть маски. Поэтому возникает впечатление, что они только о себе заботятся, чтобы не подцепить «корону», а что с арестантами будет, им все равно, — полагает Виталий Буйновский.

Он говорит, что в городе обстановка с коронавирусом сейчас более напряженная, чем была в конце прошлой весны.

— Сейчас много знакомых болеет или уже переболели. Так часто об этом говорят, что уже привыкли, — отмечает Виталий Буйновский. Сам он симптомов заболевания пока не испытывает.

В общей сложности семью Буйновских оштрафовали за флаги на доме уже более чем на 2 тысячи рублей.

— Как будем платить, не знаю. Работы нет, все стоит. Будем думать, — говорит Виталий Буйновский.

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