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Пенсионеры из Гродно выступают за свободную Беларусь

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  • 18.01.2021, 19:39
  • 2,257
Пенсионеры из Гродно выступают за свободную Беларусь

Пенсионеры вышли на акцию протеста.

В регионах Беларуси продолжаются акции протеста.

Пенсионеры Гродно вышли с национальными флагами.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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