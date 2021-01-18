Японец заработал почти $300 тысяч, предлагая услуги по «ничегонеделанью» 1 18.01.2021, 21:06

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Седзи Моримото

К мужчине, который готов есть, пить и дать нехитрый совет клиенту, обратились уже около трех тысяч человек.

Седзи Моримото из Токио заработал более 288 000 тысяч долларов за несколько лет, предлагая услуги профессионального "ничегонеделания" и даже написал об этом книгу, сообщает The Independent.

Отмечается, что 37-летний мужчина имеет ученую степень по физике и в 2018 году решил бросить работу в издательстве.

"Предлагаю себя в аренду как человек, который не делает ничего. Вам сложно самостоятельно зайти в магазин? Не хватает игрока в вашей команде? Вам нужен кто-то, кто займет для вас место? Я не могу делать ничего, кроме элементарных вещей", – написал Моримото в Twitter

Сначала он предлагал свои услуги бесплатно, но клиентов было столько, что ему пришлось установить цену за свои услуги, чтобы ограничить количество заказов.

По словам японца, за 10 000 иен (примерно 96 долларов) плюс расходы на проезд и питание он готов "есть, пить и давать простые ответы".

За несколько лет к нему обратились около трех тысяч человек. Так, он сопровождал клиентов на обедах и бракоразводных процессах, делал фото для Instagram и ловил бабочек в парке.

Один человек нанял его, чтобы рассказать о совершенном убийстве, а другой попросил отвезти на место попытки суицида.

В итоге за несколько лет Моримото заработал более 288 000 тысяч долларов и опубликовал книгу о своем карьерном пути. Также он обрел популярность в социальных сетях – на Twitter-аккаунт мужчины подписаны 270 000 человек.

Седзи подчеркнул, что в основном люди нанимают его из-за одиночества и скуки.

"Я не мог заставить себя пойти в больницу, но справился с этим, потому что он сопровождал меня", "Я рад, что смог прогуляться с кем-то, сохраняя при этом удобную дистанцию, когда нам не нужно было говорить, но мы могли бы, если бы захотели", – написали в отзывах клиенты мужчины.

Сам он считает себя не другом и не знакомым, а человеком, который может помочь справиться с чувством одиночества.

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