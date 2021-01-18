Штаб Бабарико: Суд над Виктором станет важным событием этого года 3 18.01.2021, 21:47

3,142

ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Штаб Виктора Бабарико опубликовал заявление.

«Мы хотим напомнить, что Виктор Бабарико уже 7 месяцев удерживается в СИЗО только потому, что действующая власть увидела в нем сильного соперника на президентских выборах. Всего за месяц после объявления о своем решении стать кандидатом Виктор Бабарико собрал такую мощную и обширную поддержку среди белорусов, что стало очевидным: его нахождение на свободе ведет к неминуемому и логичному завершению существующего политического строя.

Рейтинг Виктора Бабарико не падает, независимо от того, сколько времени он находится под стражей.

18 января материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. С момента передачи прокуратурой дела в суд может пройти до двух месяцев до первого заседания. В любом случае этот суд станет важным событием года. Мы требуем, чтобы он был открытым, с допуском независимой прессы.

Белорусы бурно реагировали на заключение Бабарико под стражу, на отказ в регистрации его кандидатом. Тысячи белорусов поздравляли Виктора Бабарико с днем рождения. Уверены, десятки тысяч окажут ему поддержку и в этот раз», - говорится в сообщении штаба Виктора Бабарико.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».