ЧМ-2021 может пройти в Словакии и Дании вместо Беларуси

ЧМ-2021 может пройти в Словакии и Дании вместо Беларуси6
- 18.01.2021, 21:36
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ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира по хоккею.
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, где может состояться ЧМ-2021 после того, как турнир был перенесен из Беларуси, передает ТАСС.
«ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», – сказал Третьяк.
Ранее в понедельник ИИХФ сообщила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Такое решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» Международной федерации хоккея. ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.