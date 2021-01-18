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Белорусы празднуют перенос ЧМ по хоккею из Минска

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  • 18.01.2021, 22:09
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Белорусы празднуют перенос ЧМ по хоккею из Минска

Акции проходят по всей стране.

Вечерние акции протеста проходят в Беларуси.

Столичный Юго-Запад поздравляет всех с крещением и радуется отмене ЧМ по хоккею;

Берёзовка вышла, чтобы выразить протест решению суда над местным активистом Витольдом Ашурком;

Минские микрорайоны Домбровка и Кунцевщина вышли в поддержку смелых белорусских студентов;

Бобруйск не сдаётся и призывает всех не вешать нос;

Гомель празднует отмену ЧМ по хоккею. На плакате белорусы изобразили реакцию диктатора на это событие.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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