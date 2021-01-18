Игорь Макар: Убийство Шеремета будет раскрыто 9 18.01.2021, 22:23

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Павел Шеремет

Экс-боец «Алмаза» дал показания в Киеве.

Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы «Алмаз», а ныне представитель Белорусского народного трибунала, рассказал «Радыё Свабода», как давал показания в Киеве по делу об убийстве Павла Шеремета в связи с публикацией записи 2012 года, в которой фигурируют белорусские спецслужбы.

- 16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в раскрытии убийства Павла Шеремета. По просьбе начальника Управления Национальной полиции Украины мне выдали украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в расследовании. Это можно было сделать в Вильнюсе, но лучше в Украине. Посоветовавшись со своей командой, я согласился лететь в Украину. Я получил много писем от людей, которые просили меня не летать, потому что это может быть опасно, но я все равно решил летать.

Когда я приехал в Украину, меня встретили спецслужбы. Меня охраняли 24 часа в сутки. Я увидел профессионализм в работе украинских спецслужб. Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне. На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу об убийстве Павла Шеремета.

Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал это, потому что некоторым людям грозила опасность. Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их правоте и профессионализме. Мы согласились, и я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования. Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется.

- Версия об участии белорусских спецслужб была с самого начала, но не была основной в расследовании украинских спецслужб. Считаете ли вы, что теперь расследование пойдет в этом направлении, как по основному?

- Думаю, что в результате всего этого расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины. Я уверен, что это преступление будет раскрыто. Убежден, что вне зависимости от того, кто сейчас задержан и кого подозревают, следствие доведет дело до конца и выяснит, кто конкретно совершил убийство и кто является непосредственным вдохновителем этого громкого убийства.

Что касается причин убийства Павла Шеремета, то, на мой взгляд, 60% из них связаны с делами пропавших без вести. Павел также принимал активное участие в расследовании взрыва в минском метро в 2011 году. На мой личный взгляд, сопоставив ряд фактов и поговорив с украинскими следователями, можно говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе и могло быть причиной его устранения. И это было сделано как показательное убийство.

Мои источники в Беларуси рассказали мне, что публикация аудиозаписи вызвала большой ажиотаж в КГБ. Все во взводе ждут комментариев, смотрят друг на друга, все чего-то боятся. В безопасности ли я? Я иду на осознанный риск, и я не отступлю и буду двигаться вперед ради белорусского народа. И я думаю, что добьюсь того, к чему стремлюсь.

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