Александра Герасименя: Отмена ЧМ в Минске – маленький шажок для изменения системы в Беларуси 7 18.01.2021, 22:39

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Александра Герасименя

Фонд спортивной солидарности продолжит работу по отмене соревнований по разным видам спорта.

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала tut.by, почему, по ее мнению, чемпионат мира по хоккею — 2021 изначально был невозможен в Минске, а также подробно разъяснила, какую работу проводил фонд для переноса спортивного первенства из Беларуси.

«Перед ЧМ в тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые высказали бы свою позицию»

— Почему позиция БФСС с самого начала была такова: чемпионат мира по хоккею — 2021 не должен пройти в Беларуси?

— Во-первых, мы наблюдали ситуацию в Беларуси и понимали, что проведение чемпионата мира в Минске на данный момент небезопасно для болельщиков, игроков и всех присутствующих. Мы видим, что людей до сих пор хватают на улице необоснованно, не разбираясь, кто это и что. Каждый может оказаться под ударом.

Перед чемпионатом мира по хоккею — 2014 в Минске наблюдалась волна задержаний и арестов. Поэтому мы понимаем, какой масштаб репрессии приобрели бы сейчас, чтобы зачистить улицы и провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы выйти и высказать свою позицию.

Второй момент — это нарушение прав человека. Мы считаем, что такой крупный международный турнир не может проводиться в стране, где права людей, данные нам при рождении, не соблюдаются.

В-третьих, проведение ЧМ в Минске могло стать пиаром одного человека, легитимизацией и подтверждением власти Лукашенко, признанием его как лидера. Он бы встречал гостей как организатор и, может быть, даже вручал бы медали призерам, что в принципе неприемлемо.

Но самое главное, на что мы опирались при лоббировании переноса хоккейного чемпионата из Минска, — это желание самих белорусов. Согласно опросу на верифицированной платформе «Голос», более 90% людей, принявших участие в голосовании, заявили, что не готовы встречать чемпионат мира в Минске в нынешних обстоятельствах.

— Какую работу проводил фонд с IIHF и спонсорами чемпионата, чтобы донести свою позицию?

— У фонда действительно были длительные переговоры и переписки с Международной федерацией хоккея. Еще в декабре мы направили в IIHF подробные факты того, что происходит в Беларуси, и объясняли, что чемпионат мира в Минске сейчас невозможен. Но на тот момент Международная федерация хоккея никак на это не реагировала и игнорировала нас.

Далее мы начали дублировать письма в национальные хоккейные федерации и спонсорам чемпионата мира, проясняя ситуацию в Беларуси. В этом нам очень помогли белорусские диаспоры по всему миру и в целом неравнодушные люди, которые развернули активные кампании — особенно после визита Рене Фазеля к Лукашенко.

«Мы не хотели встречи с Фазелем после того, как он запятнал свою репутацию и наплевал на белорусский народ»

— Фонд добивался встречи с Рене Фазелем?

— Да, но еще в декабре он не был готов к встрече с представителями фонда. Зато примерно за неделю до визита в Минск Фазель вышел с нами на связь, и мы практически договорились о дне встречи.

Но затем IIHF резко отменила договоренность, сославшись на плотный график главы Международной федерации. При этом заявлялось, что Фазель якобы уже ведет переговоры с оппозицией. Хотя мне интересно, кто же была эта оппозиция, которая побудила его встретиться с Лукашенко. Потому что, если бы накануне поездки в Минск он пообщался с нами, мы бы четко все донесли и разъяснили, что играть с диктатором очень нехорошо, так как там нет правил.

А вот после встречи Рене Фазеля с Александром Лукашенко мы уже сами не были готовы к коммуникации с президентом IIHF. Мы не хотели вести переговоры с человеком, который запятнал свою репутацию, тепло и по-дружески обнимаясь с Лукашенко, и наплевал на белорусский народ.

К тому же во время визита швейцарца в Минск рядом с ним присутствовали люди, находящиеся под санкциями МОК, — Виктор Лукашенко и другие представители НОК Беларуси. В Минске Фазель также фотографировался с Дмитрием Басковым, человеком, в отношении которого ведется расследование IIHF, что ставит под вопрос прозрачность самого расследования и его конечный результат.

— Давайте попробуем резюмировать факторы, которые явились ключевыми в переносе ЧМ-2021 из Минска?

— Во-первых, встреча с Лукашенко, которая запятнала репутацию Фазеля. И если бы чемпионат мира все-таки провели в Беларуси, это бы повлияло на имидж всего мирового хоккея.

Во-вторых, большую роль сыграла реакция прессы и спонсоров, без которых финансирование мероприятия выглядело бы затруднительно. И здесь мне бы хотелось отдельно поблагодарить крупных спонсоров за их позицию и за то, что во главу угла они поставили права человека, а не финансовую заинтересованность.

Плюс еще 7 декабря МОК опубликовал рекомендации, среди которых был пункт не проводить крупные международные соревнования в Беларуси в текущей ситуации. Соответственно, это тоже имело свой вес.

«Мысль о том, что спорт вне политики, замечательна, но она работала только в античные времена»

— Как вы относитесь к фразе, которой часто оперировал Рене Фазель: спорт должен оставаться вне политики, а чемпионат мира, наоборот, способствовал бы примирению сторон и разрешению конфликта?

— Мысль о том, что спорт вне политики, замечательная сама по себе. Но она работала, наверное, только в античные времена, когда войны прекращались во время Олимпийских игр.

Сейчас же спорт уже давно в политике, а в Беларуси политика и спорт и вовсе неразрывны. Товарищ Лукашенко сам говорит, что участвовал в успехе чуть ли ни каждого спортсмена: учил нас бегать, плавать и «вскармливал сиськой».

— Накануне ЧМ-2014 Европарламент также предлагал перенести чемпионат мира из Минска из-за нарушений прав человека. Почему, по-вашему, тогда турнир все-таки состоялся в Беларуси?

— Я могу предположить, что в 2014 году не было организации, которая целенаправленно работала по переносу чемпионата мира из Беларуси. Возможно, здесь действительно стоит похвалить нашу команду, которая работала не только с IIHF, но и со спонсорами, федерациями, точечно с членами совета Международной федерации хоккея.

Плюс сами белорусы закипели. Если тогда все еще только подогревалось и сопровождалось точечными вспышками, то сейчас люди отчетливо понимают, что происходит, и осознают, что чемпионат мира сегодня просто невозможен в Беларуси.

— Почему вы считаете, что перенос ЧМ-2021 из Беларуси поможет белорусам приблизиться к демократическим свободам?

— Если это не прямой шаг, то маленький шажок для изменения системы в Беларуси. Повторюсь: проведение чемпионата мира в Беларуси подтвердило бы легитимность Александра Лукашенко. А перенос турнира — один из маленьких ударов, который не даст ему утвердиться и обозначить свою сферу влияния.

Возможно, если в Беларуси отменятся еще несколько спортивных мероприятий, у Лукашенко не останется возможности утвердиться ни как глава НОК, ни как глава страны.

— Что вы думаете о том, что из-за переноса ЧМ сборная Беларуси по хоккею может бойкотировать чемпионат-2021?

— Я не думаю, что наша хоккейная сборная настолько высокого уровня, чтобы бойкотировать мировое первенство. Но если это случится, то еще раз подтвердит, что спорт и политика связаны очень плотными узлами.

Ведь если ты хочешь защищать честь страны, какая разница, на какой площадке это делать. Вряд ли бойкот вызовет большой резонанс, а вот спортсмены пропустят турнир и упустят возможность выступить на чемпионате мира.

«Мы все говорим про новую Беларусь. Но для нее нужны кардинальные перемены»

— Фонд спортивной солидарности также выступает за перенос этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси. На каком этапе обсуждение этого вопроса?

— Предварительная работа уже проведена, мы отправили несколько писем в международную федерацию этого вида спорта. Но в ближайшее время планируем плотнее и активнее заняться направлением фристайла, точно так же понимая, что проведение крупного международного турнира без самых главных, на мой взгляд, людей белорусского фристайла невозможно.

Мы наблюдали, как заслуженный тренер Николай Козеко, воспитавший столько олимпийских чемпионов и призеров, оказался не у дел и лишился возможности участвовать в основном сборе команды. Для меня это стало шоком, и, я думаю, должно вызвать серьезный резонанс в международном спортивном сообществе.

Понятно, что переносить турнир очень сложно. Не во всех странах есть инфраструктура для проведения такого рода соревнований, но в любом случае мы со своей стороны будем продолжать работу в этом направлении. Все-таки в первую очередь мы радеем за безопасность людей.

— Фонд планирует выступать за перенос и других крупных турниров, которые запланированы в Беларуси на ближайшее будущее?

— Мы будем продолжать работу по разным видам спорта — по футболу, пятиборью. При этом отмечу, что мы занимаемся не только санкционными вопросами. Это важное направление, но далеко не основное для фонда.

БФСС создавался для поддержки и защиты прав спортсменов и развития спортивной отрасли. Мы планируем уделять много внимания реформам в спорте и образовательным моментам. В разработке — несколько образовательных программ для наших спортсменов и менеджеров.

Мы все говорим про новую Беларусь, которая вот-вот должна родиться, но, чтобы это произошло, надо что-то менять, причем кардинально. Мы со своей стороны тоже собираемся внести вклад, например, организовывать курсы переквалификации и реабилитации спортсменов, которые завершают карьеру и ищут варианты дальнейшего развития.

Но на данный момент первоочередная задача — это, конечно, прекращение репрессий в спорте и введение санкций в отношении людей, которые имеют отношение к этим репрессиям.

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