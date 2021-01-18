Белорусы отмечают Крещение

Белорусы отмечают Крещение4
- 18.01.2021, 23:00
Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки.
Этот день в библейской истории описан как День крещения Иоанном Предтечей Иисуса Христа в Иордане.
Однако купание в зимней проруби – традиция современная и не имеет ничего общего с церковными канонами.
Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки. Окунаться можно с вечера 18 января до 20 января.
Фотокорреспонденты «Белсата» понаблюдали за пришедшими окунуться на территории Комсомольского озера.