Белорусы отмечают Крещение 4 18.01.2021, 23:00

Фото: АВ / Белсат

Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки.

Этот день в библейской истории описан как День крещения Иоанном Предтечей Иисуса Христа в Иордане.

Однако купание в зимней проруби – традиция современная и не имеет ничего общего с церковными канонами.

Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки. Окунаться можно с вечера 18 января до 20 января.

Фотокорреспонденты «Белсата» понаблюдали за пришедшими окунуться на территории Комсомольского озера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».