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Белорусы отмечают Крещение

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  • 18.01.2021, 23:00
Белорусы отмечают Крещение
Фото: АВ / Белсат

Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки.

Этот день в библейской истории описан как День крещения Иоанном Предтечей Иисуса Христа в Иордане.

Однако купание в зимней проруби – традиция современная и не имеет ничего общего с церковными канонами.

Для крещенских купаний в Минске оборудовали три площадки. Окунаться можно с вечера 18 января до 20 января.

Фотокорреспонденты «Белсата» понаблюдали за пришедшими окунуться на территории Комсомольского озера.

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