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Смелые партизаны продолжают бороться за свободуную Беларусь

  • 18.01.2021, 23:25
Смелые партизаны продолжают бороться за свободуную Беларусь

Белорусы протестуют 163-й день подряд.

Смелые партизаны продолжают бороться за свободу Беларуси.

Минская Каменная Горка-3 солидарна с бастующими;

Логойск требует свободу для медиков, студентов и журналистов;

Витебск гуляет в любое время;

Столичный микрорайон Кунцевщина поддержала политзаключенного Игоря Лосика.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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