Коронавирус изменился: что нужно знать о новых мутациях 19.01.2021, 9:40

Будут ли вакцины против них эффективными?

Есть несколько различных мутаций, о которых вы, вероятно, слышали в последнее время. Двумя наиболее распространенными вариантами, о которых говорят люди и которые вызывают наибольшую озабоченность, являются — В.1.1.7 и В.1.351. Впервые они были обнаружены в Великобритании и Южной Африке. Судя по всему, они циркулируют по крайней мере с октября, но были выявлены только в декабре. Причиной обеспокоенности стало то, что заразность этих вариантов, а также то, как их распознает иммунная система, может отличаться, пишет nv.ua.

Что означает «большая заразность», когда речь идет об этих вариантах?

Данные свидетельствуют о том, что оба варианта более заразны. Большая часть имеющихся данных касается британского штамма. До сих пор не ясно, насколько он более заразный, но по текущим оценкам, это значение от 30% до 80% больше, чем у первоначальных штаммов.

Как ученые получили эти цифры?

Когда всплески числа зараженных в Великобритании стали вызывать опасения, они секвенировали вирус, вызвавший их. Оказалось, что это новый вариант. Проанализировав частоту, с которой этот вариант встречался, они увидели, что со временем она возросла. То есть из очень редкого он превратился в очень распространенный. И основываясь на темпах роста, ученые сделали вывод, что этот был примерно на 70% более заразным, чем старый вирус.

Проблема в том, что еще больше людей заразится и заболеет

Во-вторых, определили, что он более заразный, благодаря так называемой скорости вторичной атаки. Вот их метод: если ученые знают, что кто-то заражен, они могут проследить и выяснить, сколько заразилось контактирующих с ним людей. То же самое проделать и с людьми, зараженными старым штаммом вируса. Выяснили, что люди, у которых был этот новый вариант, с большей вероятностью (от 30% до 40%) заражали свои контакты. Это означает, что новый штамм с большей вероятностью передается другим.

Каков риск от этого более заразного варианта? Как это влияет на повседневный уровень риска?

Во-первых, нет доказательств того, что из-за возникновения этих вариантов тяжесть заболевания возросла. Так что не похоже, что сейчас он более вреден. Но проблема в том, что еще больше людей заразится и заболеет.

Но причина, по которой этот вирус так беспокоит, в том, что повышение заразности ударяет по нам дважды. Во-первых, больше людей заразятся, так что, скорее всего, вы будете взаимодействовать с кем-то, кто заразен. И во-вторых, вирус более заразный, так что каждый инфицированный человек с большей вероятностью передаст его вам.

Но основы того, как мы должны жить и как можно контролировать коронавирус, практически не изменились. Меры смягчающие последствия, которые мы уже принимаем, такие как социальная дистанция, ношение масок, избегание совместного использования помещений, уменьшение любых ненужных рисков, все еще являются лучшими способами контролировать распространение вируса. По крайней мере, пока мы все не получим доступ к вакцинам.

Что этот новый вариант означает для эффективности вакцины?

Возьмем, к примеру, вакцину против оспы. Резистентность к ней не развивается. Это же касается кори, полиомиелита и большинства вакцин, которые у нас есть. Нам не нужно их обновлять, они просто продолжают работать.

Но были и вакцины, нуждающиеся в обновлении, из-за развившейся резистентности. Таким образом, часть беспокойства по поводу этих новых вариантов заключается в том, что может развиться устойчивость к вакцинам, которые разрабатываются в настоящее время.

Причина нашего беспокойства заключается в том, что многие мутации в этих новых вариантах произошли в месте, которое является мишенью для вакцин, — в шиповом белке. Но только потому, что мы видим изменения в шиповом белке этих вариантов, не обязательно означает, что это нивелирует вакцину.

Исследователи видели, что одна из мутаций, обнаруженных как в Великобритании, так и в Южной Африке, не оказывает никакого влияния на то, как наша иммунная система распознает вирус, так что это хорошие новости. Но другая мутация, обнаруженная в южноафриканском варианте, похоже, влияет на наш иммунный ответ.

Мы выяснили, что если взять сыворотку крови у ранее переболевшего старой версией вируса, и попытаться использовать ее, чтобы остановить вирус, содержащий эту новую мутацию, то для нейтрализации вируса понадобится более высокая концентрация сыворотки крови. Это значит, что есть разница в том, как наша иммунная система распознает вирус. Это не обязательно означает, что вакцина будет менее эффективной. Но это, безусловно, то, что нуждается в дальнейшем изучении.

Это — две из мутаций. Существует много других мутаций в этих вариантах, которые ученым нужно продолжать изучать.

Итог таков: по крайней мере, одна из мутаций, кажется, может быть значимой, но нет веских доказательств того, что вакцины не будут эффективными. Вакцины, как правило, устойчивы к эволюционным изменениям. Поэтому я надеюсь и ожидаю, что вакцина даст полноценную защиту.

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