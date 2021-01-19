«Детям разрешили быть на уроках в куртках» 19.01.2021, 10:41

иллюстрационное фото Sem van der Wal /PAP/EPA

Родители жалуются на холод в белорусских школах.

После нескольких уроков детям наконец разрешили надеть куртки и сидеть на занятиях в верхней одежде, рассказала порталу rebenok.by мама одной из учениц минской средней школы № 84.

"Дети сняли на видео, как соскребают иней с внутренней стороны окон. При этом домой никого не отпускали. Учительница сказала: только если родители приедут и заберут. Но ведь речь идет о подростках, а не о малышах (в начальной школе как раз было тепло). Почему не отпустили, непонятно", — говорит женщина.

Дозвониться до директора школы она не смогла. Журналистам в школе подтвердили, что в нескольких классах в понедельник действительно было очень холодно, хотя в целом, по их словам, с отоплением в школе все нормально.

"С отоплением все нормально… Просто такая температура на улице. Само здание за выходные "настыло" (охладилось)", — сказали в школе. Собеседник портала заверил журналистов и родителей, что "сегодня-завтра все будет нормально, до сих пор же все было нормально".

"У нас такая ситуация из года в год. Когда наступает какая-нибудь неделя морозов под 20 градусов, то одна сторона здания настывает. Другая сторона, рядом с теплоузлом, более теплая", — уточнили в учебном заведение.

С похожими проблемами столкнулись и в 11-й гимназии Минска, а также в школах Новолукомля и Смолевич.

"В школе в классе всего 13 градусов. Почему директор не принял решение освободить учащихся в сильные морозы? Слов нет", — рассказала мама одного из учеников смолевичской школы.

Из Орши в редакцию портала пришло фото термометра, который висит в спортивном зале. Он показывает 9 градусов тепла.

При этом, согласно санитарным требованиям, температура в классах должна быть 18-20℃, а в спортзалах — 15-18℃.

На понедельник 18 января Белгидромет объявлял оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов — предупреждал, что температура может упасть до минус 29 градусов. Экстремально холодная погода продержится в Беларуси еще пару дней. С четверга синоптики прогнозируют ослабление морозов — в четверг днем обещают от -2 до +4.

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