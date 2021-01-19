В Китае обнаружили новый эпицентр коронавируса 6 19.01.2021, 10:45

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иллюстрационное Фото:

Wong Campion/Reuters

Власти вводят дополнительные ограничения.

Холодный северо-восток Китая стал новым эпицентром заражения коронавирусом в стране. Власти вводят дополнительные ограничения.

Как сообщает Associated Press, во вторник власти Китая сообщили о 118 новых случаях заражения.

Большинство из них были зафиксированы в провинции Цзилинь, регионе Хэбэй и провинции Хэйлунцзян.

Власти призвали граждан не путешествовать, приказали закрыть школы на неделю раньше и провели массовое тестирование населения на коронавирус.

Еще одна северная провинция Ляонин также ввела карантин и ограничения на поездки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Всего в Китае с начала пандемии зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4635 человек, выздоровели более 82 тысяч.

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