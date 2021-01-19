В Китае обнаружили новый эпицентр коронавируса

В Китае обнаружили новый эпицентр коронавируса6
- 19.01.2021, 10:45
- 3,266
Власти вводят дополнительные ограничения.
Холодный северо-восток Китая стал новым эпицентром заражения коронавирусом в стране. Власти вводят дополнительные ограничения.
Как сообщает Associated Press, во вторник власти Китая сообщили о 118 новых случаях заражения.
Большинство из них были зафиксированы в провинции Цзилинь, регионе Хэбэй и провинции Хэйлунцзян.
Власти призвали граждан не путешествовать, приказали закрыть школы на неделю раньше и провели массовое тестирование населения на коронавирус.
Еще одна северная провинция Ляонин также ввела карантин и ограничения на поездки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Всего в Китае с начала пандемии зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4635 человек, выздоровели более 82 тысяч.