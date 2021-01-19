«Экономический урон врагу — это мощная польза в нашем деле»3
- 19.01.2021, 11:19
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Даешь забастовку!
Обращение участника стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрия Куделевича к трудящимся опубликовал телеграм-канал стачкома.
Дмитрий Куделевич призывает всех тех более 6000 рабочих, кто поставил свои подписи в августе 2020 года под народными требованиями, с 00.00 19 января выйти в итальянскую забастовку, т.к. она имеет минимальные риски и эффективна;
выйти из провластных профсоюзов, которые по сути не заинтересованы отстаивать интересы рабочих и работают на карман режима;
не ходить на матчи солигорской команды «Шахтер», которая подписала провластное письмо в поддержку диктатора.
«Все в наших руках, все!
У нас у каждого есть шанс приблизиться к новой жизни, сделав шаг.
Преступно и неверно думать «Вот когда все изменится, я стану жить по-другому».
Нет, ребята, - в том и опасность, что мы в Новую Беларусь принесем старые болячки.
Экономический урон идейному врагу — это мощная польза в нашем деле!
Даешь итальянскую забастовку!», — заявил Дмитрий Куделевич.