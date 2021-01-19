Ученые раскрыли тайну Атлантиды Северного моря 19.01.2021, 11:40

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Фото : University of Bradford

Обширную благодатную территорию называют первобытным раем, опустившимся на дно.

В каменном веке Великобританию и материковую Европу соединял участок суши, населенный древними охотниками и собирателями. Созданные ими артефакты время от времени выносят на берег волны Северного моря. Обширную благодатную территорию ученые называют первобытным раем, опустившимся на дно, пишет ria.ru.

В поисках Доггерленда

В конце последнего ледникового периода, примерно 12 тысяч лет назад, всю Северную Европу покрывал толстый слой льда. Поэтому уровень воды был примерно на 120 метров ниже современного. На месте Ла-Манша и Северного моря до северной оконечности Шотландии простиралась обширная низменность. Этой земле ученые дали имя Доггерленд по названию песчаной отмели — банки Доггер — в южной части моря. Глубина там сегодня составляет 15-20 метров.

По мере таяния ледников береговая линия отступала на юг. Примерно десять тысяч лет назад южная часть Доггерленда представляла собой прибрежную равнину с лагунами, болотами и песчаными пляжами. Ученые считают, что в мезолите территория была богата зверьем и рыбой, а потому густо населена людьми. Свидетельства тому — многочисленные находки в Северном море.

В 1931 году рыбаки обнаружили в траловых сетях, которые тянут по дну, доисторический костяной гарпун длиной 21,6 сантиметра с богатым орнаментом. Ученые датировали его 11 740 годом до нашей эры. В конце 1970-х при расширении гавани Роттердама археологи нашли уже сотни мезолитических орудий из кости и рога, а в 1988-м в сеть попал каменный дисковый топор эпохи мезолита.

До этого десятилетиями на побережье Голландии выносило зубы мамонтов и кости других наземных животных, например зубров. Нередко попадались и артефакты — гарпуны и зазубренные наконечники копий и стрел.

Гарпуны из человеческих костей

Исследователи из Нидерландов, Германии и Дании изучили найденные на голландских берегах охотничьи орудия с помощью радиоизотопного датирования и современных методов анализа вещества. В частности, использовали технологию ZooMS — эта модификация метода масс-спектрометрии позволяет определять виды животных по анализу пептидных последовательностей в коллагене ископаемых костей.

Ученые выяснили: большинство предметов сделаны из рогов и костей благородного оленя, их возраст — от девяти с половиной до 7,3 тысячи лет. Два гарпуна выполнены из необычного материала — человеческой кости. Они хорошо заточены и, судя по многочисленным царапинам, служили оружием или инструментами, а не церемониальными предметами.

По мнению исследователей, широкое использование костей и рогов благородного оленя объясняется доступностью и прочностью этого материала. Такие же свойства у костей зубра, косули и кабана, но почему-то обитатели Доггерленда предпочитали более мягкую и хрупкую человеческую кость. Возможно, считают ученые, здесь был некий символический смысл — например, стремление наделить охотничьи орудия навыками и удачливостью умершего опытного охотника.

Что погубило Доггерленд

Британские и американские ученые собрали образцы древней ДНК из осадочных отложений (sedaDNA) в южной части Северного моря из специально пробуренной скважины, проанализировали их и выяснили, как с течением времени менялись биосообщества Доггерленда и его ландшафт.

В осадочных слоях конца ледникового периода они обнаружили разнообразный генетический материал животных и растений, доказывающий, что в каменном веке здесь существовали идеальные условия для охотников-собирателей — холмистый ландшафт с обширными смешанными лесами, где обитали дикие свиньи, северные олени и другие млекопитающие. По мере того как уровень моря поднимался — примерно на два сантиметра в год, или на 35 метров за два тысячелетия, — плодородной земли становилось все меньше.

Затем 8200 лет назад огромная волна высотой 12-20 метров пронеслась по холмистой равнине Доггерленда. Это были отголоски события Стурегга — серии крупных подводных оползней на континентальном шельфе у берегов современной Норвегии. В Англии последствия этого цунами геологи находят в 40 километрах от современного побережья.

Исследователи из британского Университета Брэдфорда смоделировали цунами и показали, что при событии Стурегга окончательно затопило только северную часть Доггерленда. На юге море быстро отошло, но волна уничтожила существенную часть лесов, погибли люди и животные, морская вода засолила почву и во многих местах образовались солончаки и болота.

Тем не менее жизнь в южной части Доггерленда восстановилась уже через пару столетий — об этом свидетельствует увеличение остатков наземных растений и животных в более поздних отложениях.

И только через семьсот лет после цунами, около 5500 года до нашей эры, уровень моря поднялся настолько, что вода окончательно поглотила последний оплот Доггерленда — небольшой остров в районе Доггер-банки.

Карта затонувшей страны

В прошедшем году участники проекта Lost Frontiers во главе с Винсом Гаффни из Университета Брэдфорда составили 3D-модель ландшафта "северной Атлантиды". Основывались они на данных сейсморазведки, проводимой нефтяными компаниями в Северном море.

Гаффни и его коллеги воссоздали цифровую историю изменений ландшафта на площади 45 тысяч квадратных километров — больше, чем современные Нидерланды. На построенной ими карте с высокой детализацией показаны реки и береговые линии, озера и холмы, болота и солончаки южного Доггерленда — той его части, где десять тысяч лет назад Рейн и Темза сливались и несли свои воды единым потоком дальше на юг в залив Ла-Манш.

Учитывая, что климат в то время был примерно на два градуса теплее, чем сегодня, широкая плодородная долина реки, по мнению ученых, стала раем для первобытных охотников и собирателей. А также, возможно, первым местом, где в древней Британии начали возделывать пшеницу.

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