«Газпром» предупредил об остановке «Северного потока-2» 5 19.01.2021, 12:07

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Проект может быть отложен на неопределенное время.

«Газпром» предупредил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен из-за политического давления, сообщает Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов.

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта»,— говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2». До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

После того как под угрозой американских санкций от участия в проекте отказались европейские суда, на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ. Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы.

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