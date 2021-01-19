В Беларуси создают новую систему учета доходов 10 19.01.2021, 12:33

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Обсуждать ее не будут по интересной причине.

Оказывается, до сегодняшнего дня в Беларуси работает не очень совершенная система учета наших с вами доходов. По крайней мере, так считают в МНС. Поэтому ведется разработка новой автоматизированной системы. Кстати, обсуждение ее не планируется, потому что она якобы не затрагивает общественные интересы, передает InfoBank.by.

Стало известно, что в Беларуси подготовлено постановление «О представлении сведений о доходах физических лиц».

В нем сказано, что владельцем базы данных о доходах физлиц, которая является частью Автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц, является Министерство по налогам и сборам (МНС).

Для чего понадобилась новая система? Разработчики нового Постановления отмечают:

— Отсутствие в базе доходов полного объема необходимых сведений не позволяет налоговым, правоохранительным и иным заинтересованным органам обеспечить качественный контроль за соблюдением налогового, антикоррупционного и иного законодательства.

При этом разработчики решили, что широкой общественности про новую систему знать не обязательно. Вот заключение разработчиков:

— Публичное обсуждение проекта постановления не проводилось, поскольку проект не затрагивает общественные интересы.

Сведения будут предоставлять Министерство труда и соцзащиты, Минфин, Фонд социальной защиты, Национальное кадастровое агентство, Белгосстрах, операторы почтовой связи и банки, а также вообще организации, ИП, нотариусы и адвокаты.

В базу данных АИС учета доходов физлиц-граждан включается следующая обязательная информация:

• идентификационный номер

• фамилия, собственное имя, отчество

• число, месяц, год рождения

• пол

• данные о гражданстве

• данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания

• название, серия и номер документа, удостоверяющего личность

• вид дохода

• период, за который начислен доход и/или дата получения дохода

• размер дохода

Кроме того, в базе данных АИС учета доходов физ лиц могут содержаться другие «основные и дополнительные персональные данные физлиц, а также данные о реквизитах документов, подтверждающих такие персональные данные».

При обнаружении неполноты или недостоверности представленных сведений о доходах физлиц государственные органы, другие организации, представительства, ИП, нотариусы, адвокаты — в течение 30 календарных дней с момента их выявления должны представлять уточненные сведения.

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