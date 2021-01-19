Как понизить давление: шесть быстрых способов, которые наверняка сработают 2 19.01.2021, 12:36

3,259

И еще 10, которые помогут забыть о повышенном давлении навсегда.

Высокое давление убивает. И это не метафора. Только в США эта сердечно-сосудистая проблема ежедневно уносит жизни более тысячи человек, пишет healthinfo.ua.

Повышенное давление называют тихим убийцей, и на то есть причины. Гипертония (гипертензия) часто не имеет ярко выраженных симптомов, но резко повышает риск развития опасных сердечно-сосудистых нарушений и инсульта.

Артериальное давление измеряют в формате двух чисел. Например, 120/80. Или 200/140. Или 90/60. Вот что означают эти числа:

Первое — систолическое давление — говорит о том, как сильно (в миллиметрах ртутного столба) давит на стенки сосудов кровь во время удара сердца.

Второе — диастолическое давление — фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Вообще, сосуды — штуки эластичные. Но если давление крови становится слишком большим, они могут не выдержать. Разрыв сосуда в любом из важных органов приводит к серьезным последствиям — вплоть до летального исхода.

Какое давление считать слишком большим? На этот вопрос есть вполне однозначный ответ. Не так давно Американская кардиологическая ассоциация снизила планку понятия «высокое давление» до 130/80. Раньше опасными считались показатели 140/90.

Если вы фиксируете у себя давление на этом уровне или выше, вы в зоне риска. Необходимо принимать срочные меры.

Как быстро понизить давление в домашних условиях

Сразу скажем: если вам дорого здоровье (а мы верим, что дорого), с жалобами на гипертонию нужно обратиться к терапевту. В зависимости от уровня АД, вашего образа жизни и прочих факторов медик подберет для вас индивидуальный план профилактики и лечения и, скорее всего, назначит лекарства, которые помогут привести показатели давления к нормальному уровню.

Но если по каким-то причинам до медика вы еще не дошли, вот несколько способов, которые помогут понизить давление. Выбирайте тот, что кажется вам более комфортным, или комбинируйте несколько, чтобы достичь максимального эффекта.

1. Дышите глубже

Как показывают исследования, правильное глубокое дыхание — один из самых эффективных способов быстро снизить АД.

Расслабьтесь, прикройте глаза. Это поможет уменьшить уровень стресса — одного из главных провокаторов гипертонии.

Делайте глубокий вдох, считая до 5. Вдыхайте не грудью, а животом. Для контроля положите на него руку — вы должны чувствовать, как ваш живот поднимается.

Затем делайте выдох и снова-таки считайте до 5.

Такое глубокое дыхание в течение 3–5 минут увеличит приток крови ко всем тканям вашего тела, включая конечности. За счет этого давление в сосудах понизится.

Можно попробовать задерживать дыхание после выдоха на 8–10 секунд — выбирайте тот вариант упражнения, который кажется вам более комфортным.

2. Сделайте горячую ванночку

Налейте в тазик воду температурой около 45 °C и погрузите в нее руки или ноги на 10 минут. Горячая вода заставит расшириться сосуды в конечностях, к ним прильет кровь, и АД несколько снизится.

3. Подержите руки под холодной проточной водой

Прохладная (не ледяная!) вода снизит частоту сердечных сокращений, а это, в свою очередь, уменьшит давление.

4. Выпейте теплый чай с мятой

Заварите щепоть мятных листьев кипятком на 10 минут, дайте остыть и выпейте чай медленными глотками. В таком виде перечная мята может снизить артериальное давление.

5. Сделайте компресс с яблочным уксусом

Смочите марлю в яблочном уксусе и приложите влажную ткань к ступням на 10–15 минут. Это старый народный способ, у эффективности которого есть некоторые подтверждения.

Так, установлено, что в яблочном уксусе содержатся вещества, которые могут снижать давление (по крайней мере, на крысах это работает). Исследования еще не завершены, но перспективы у них явно имеются.

6. Примите валерьянку

Или препараты на ее основе, например корвалол. Валериана — мощное успокоительное, которое помогает организму справиться со стрессом. Сердце начнет биться спокойнее, артериальное давление снизится. Важно: при приеме не превышайте дозу, указанную в инструкции!

Как надолго понизить давление без лекарств

Еще раз напомним: перечисленные выше способы снизить давление в домашних условиях — это экстренные меры. Бороться с «тихим убийцей» необходимо только с помощью врача, скрупулезно следуя его рекомендациям.

Но есть и хорошая новость. На уровень давления огромное влияние оказывает образ жизни. Достаточно изменить его в здоровую сторону, и гипертония либо отступит вовсе, либо ваша потребность в лекарствах существенно уменьшится.

Эксперты авторитетной исследовательской организации Mayo Clinic составили список из 10 необходимых жизненных изменений:

Избавьтесь от лишнего веса. Каждый потерянный килограмм снизит ваше давление примерно на 1 пункт.

Регулярно тренируйтесь. Ваш выбор — аэробные упражнения: долгие прогулки, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, танцы. Посвящайте этим занятиям не менее 30 минут в день. В таком случае вам удастся снизить давление еще на 5–8 пунктов.

Ешьте здоровую пищу. Больше фруктов, овощей, зерновых (каш), меньше жиров, полуфабрикатов, выпечки. Пересмотр диеты поможет вам «вычесть» из уровня АД до 11 пунктов.

Сократите количество соли в рационе. Хотя бы на чуть-чуть. Это поможет понизить давление на 5–6 пунктов. Помните: ВОЗ и другие авторитетные источники рекомендуют употреблять не более 1 500–2 300 мг соли в день, а это меньше чайной ложки!

Ограничьте количество алкоголя. Достаточно свести употребляемую дозу к одному напитку в день для женщин или двум — для мужчин. Один напиток в данном контексте равен 350 мл пива или 150 мл вина. Не превышайте эту дозу, и ваше давление снизится еще на 4 пункта.

Завяжите с курением. Каждая сигарета добавляет вам немного АД.

Пейте меньше кофе. Впрочем, это немного спорный вопрос, поскольку о влиянии кофе на уровень давления ученые еще дискутируют. Дело в том, что у некоторых людей кофеин вызывает рост АД, у других же такого эффекта не наблюдается. Если вы относитесь к первой категории (проверьте: измерьте давление до кофе-брейка и через 30 минут после него и сравните показатели), от напитка лучше отказаться.

Попробуйте снизить стресс. Хронический стресс — один из основных провокаторов повышенного АД.

Контролируйте свое давление дома и регулярно консультируйтесь с врачом. Домашний мониторинг поможет вам лучше понять, какие изменения в образе жизни работают, а какие — малоэффективны.

Обратитесь за поддержкой к родственникам и друзьям. Сообщите им о вашей проблеме и попросите помощи. Забота близких сделает вашу борьбу легче и снизит стресс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».