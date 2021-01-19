Белорусские власти лишили tut.by статуса СМИ 10 19.01.2021, 12:38

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Сайт продолжит работать как интернет-ресурс.

9 января Экономический суд Минска рассмотрел апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое было не согласно с решением лишить статуса СМИ. Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу. Сайт лишается статуса СМИ, сообщает tut.by.

Напомним, с 7 августа 2020 года tut.by получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти». После обжалования в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для сайта приостановлено до 30 декабря 2020 года.

3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить tut.by статуса СМИ. После отклонения жалобы оно официально вступило в силу с 19 января.

Сайт продолжит работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.

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