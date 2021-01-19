«Любое ухудшение ситуации в первую очередь будет бить по Лукашенко» 19.01.2021, 14:22

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Фото: onliner.by

О слабости режима и позитивных сигналах для белорусов.

Слабость Лукашенко прежде всего в том, что большинство белорусов не верит в его способность решить экономические вопросы. И переубедить общество в обратном не удастся какими-то пропагандистскими трюками, пишет известный гродненский журналист Анджей Почобут.

Любые отговорки, любые ссылки на санкции, мировой экономический кризис, коронавирус, они будут отметаться. Не можешь? Так уйди! Дай попытаться другому. Это опасная для него ситуация. Тем более, как мне кажется, у него нет ответов сегодня, как из нее выйти.

Любое ухудшение ситуации в первую очередь будет бить по власти, по Лукашенко. Главное здесь — состояние экономики. И здесь все плохо и без санкций. Если бы Запад хотел обрушить экономику Беларуси, ему достаточно было бы отказаться от наших нефтепродуктов.

Сливы скандальных записей — это что-то новое. Раньше такого не было. И это говорило о монолитности властной пирамиды, ее закрытости от общества, с которым не считали нужным делиться подробностями. Все конфликты внутри системы разрешались кулуарно, обществу же сообщалось постфактум.

Так было раньше. Теперь же конфликты становятся публичными. Мы не знаем, кто и почему это делает. Возможно за сливами стоят разные люди или силы. Но это четкий сигнал о том, что внутри власти происходят процессы, и сейчас в таких конфликтах существенную роль начинает играть общественное мнение.

Чиновники и силовики, которые сливают информацию, которые ведут борьбу внутри системы, не обязательно за становление демократии, там могут быть и другие мотивы, они начинают апеллировать к обществу, его мнению.

Это что-то новое, такого в Беларуси раньше не было. И это может говорить о том, что общественное мнение начинает обретать силу в нашей стране. И это позитивный сигнал.

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