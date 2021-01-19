«Прекратите поддерживать режим»: белорусы атакую соцсети компании Yara 19.01.2021, 15:07

1,359

Вы можете поддержать бастующих шахтеров.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, норвежская компания Yara International, закупающая калийные удобрения у «Беларуськалия», на днях должна принять решение о продлении или прекращении контракта с белорусским партнером. Поводом послужили репрессии против участников Стачкома и нарушение прав трудящихся на предприятии.

Telegram-канал отмечат, что белорусы завалили страницы компании в Instagram и Facebook требованиями остановить спонсирование режима Лукашенко.

Отметим, что именно благодаря реакции белорусов, которые начали писать спонсорам IIHF, ряд крупнейших компаний объявил бойкот ЧМ по хоккею в Минске. Вы можете написать норвежской компании и поддержать бастующих шахтеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».