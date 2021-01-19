Ученые выяснили, почему у большинства домашних кошек есть белые «носочки» 1 19.01.2021, 15:25

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Фото: Sa Ka / Pixabay

Такое явление крайне редко встречается у их диких сородичей.

У большинства домашних кошек есть белая шерсть на кончиках лап – нечто похожее на «носки». Такие «носки» крайне редко встречаются у диких кошек. Почему же так?

Согласно Live Science, к появлению белых «носков» у кошек привело одомашнивание животных, которое произошло около 10 тысяч лет назад.

Дикие кошки (как и многие виды хищников) обычно развивают окрас, соответствующий их окружению. Не выделяясь, животные защищают себя от хищников и могут незамеченными подкрадываться к добыче. Именно поэтому дикие абиссинские коты, обитающие в пустынях, имеют песочный окрас, а родственники азиатской табби, живущие в лесах, – полосатые.

Исследователи считают, что когда люди начали приручать первых кошачьих, то они выбирали тех, кто имел отметины, мешающие их маскировке. В пустыне или лесу кошка с белыми лапами выделялась бы для хищников и для добычи. Белые «носки» также были более заметны и для людей.

В диких условиях животное с такими мутациями в структуре шерсти прожило бы недолго, но, по мнению ученых, именно они «очаровали» людей и заставили обратить на себя внимание.

Эти отличительные цвета меха и отметины появляются во время развития кошачьего эмбриона. Клетки, придающие меху кошки окрас, сначала формируются как клетки нервного гребня, которые располагаются вдоль спины.

После этого клетки постепенно перемещаются по телу. Если они распространяются достаточно далеко, чтобы полностью покрыть тело животного, то из эмбриона получится полностью однотонный котенок. Если же клетки не успеют распространиться, то у кошки могут появиться белые лапы, морда, грудь и живот.

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