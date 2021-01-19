Елена Левченко — Баскову: Как назвать людей, причастных к смерти Романа Бондаренко 14 19.01.2021, 16:24

3,656

Елена Левченко

Фото: tut.by

Также известная баскетболистка призвала освободить политзаключенную Наталью Херше.

Известная баскетболистка Елена Левченко обратилась к главе Белорусской федерации хоккея Дмитрию Баскову.

- Если вы называете Фонд спортивной солидарности «предателями», то как можно называть людей, причастных к смерти Романа Бондаренко? Очень интересно ваше мнение. Буду благодарна за ответ! Я также надеюсь, что одной из главных причин приезда господина Фазеля в Минск было решение вопроса об освобождении моей сокамерницы Натальи Херше.

Напомним, вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. За сутки до того неизвестные люди приехали на «Площадь перемен» срезать ленты, завязался спор с местными жителями — в итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус. Кто и куда его увез, что происходило с ним после «площади» — до сих пор неизвестно. Но в больнице у него диагностировали такие травмы, что шансов на выживание почти не было, говорили врачи. До сих пор по факту смерти Романа Бондаренко не заведено уголовное дело, идет лишь проверка.

Среди людей, которые были в тот вечер на «Площадь перемен» были и глава Белорусской федерации хоккея Басков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».