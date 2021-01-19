«Беларуськалий» — наши герои!
- 19.01.2021, 16:56
- 1,764
Чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее.
Кроме того, что сегодня члены стачкома «Беларуськалия» смело отстаивали свое законное право на забастовку в суде, стачка «Беларуськалия» на сегодняшний день также самая многочисленная - в нее входят более 130 человек, а также она продолжает расти!
Вчера к Общенациональной Стачке присоединился слесарь-ремонтник Александр Кононович, показав, что он больше не кормовая база для насильников и убийц!
Присоединяйтесь к забастовке, чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее!
Все зависит только от нас!
Telegram-канал «Рабкор»