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«Даже в Крещение вы не отмоетесь»

  • 19.01.2021, 17:20
  • 1,672
«Даже в Крещение вы не отмоетесь»

Как протестовали жители Логойска.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщает об акции протеста в Логойске.

«Каратели, даже в Крещение вы не отмоетесь», — написано на одном из плакатов, который держат протестующие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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