«Даже в Крещение вы не отмоетесь» 19.01.2021, 17:20

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Как протестовали жители Логойска.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщает об акции протеста в Логойске.

«Каратели, даже в Крещение вы не отмоетесь», — написано на одном из плакатов, который держат протестующие.

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