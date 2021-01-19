«Декан отрицает коронавирус»: в БГУИР умерли заведующий кафедрой и два доцента 4 19.01.2021, 17:23

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Также у ряда сотрудников университета жертвами коронавируса стали родственники.

Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) тяжело переживает пандемию коронавируса. Недавно от COVID-19 умер заведующий кафедрой инженерной психологии и эргономики Константин Яшин. Телеграм-канал «Мирный БГУИР» пишет, что он заболел в конце декабря, ушел на больничный, но болезнь приняла тяжелую форму, пишет The Village Беларусь.

Смерть завкафедрой «Еврорадио» подтвердили сотрудники университета. Они говорят, что с лета, когда стала набирать силу вторая волна пандемии, в вузе скончались несколько преподавателей.

«Кто-то от инсульта, но был с ковидом. Еще — с онкологией, но там тоже мог быть коронавирус», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

У ряда сотрудников БГУИР жертвами коронавируса стали родственники. Студенты также много болеют. Но информации о летальных исходах пока нет.

— Хуже всего ситуация на ФИТУ [факультете информационных технологий и управления]. Декан ковид отрицает, поэтому студентов не отпускали даже на карантин. В некоторых группах больше половины болело, а остальные приходили на пары, потому что их проверяли каждый день, — рассказывает еще один источник в вузе.

На «дистанционку» не отпускали и на других факультетах университета. Ректорат в ситуацию, утверждают источники, не вмешивается.

— Когда в группе был заболевший — даже тогда администрация не отпускала группу на дистанционное обучение. Преподаватели с признаками ковид ходят на работу. Но зато бесполезный (на фоне этого всего) масочный режим они ввели, — сокрушается один из наших собеседников.

В целом размах пандемии в вузе оценить собеседникам трудно, но они утверждают: ситуация серьезная.

На сайте вуза можно найти также соболезнования в связи со смертью доцента кафедры инфокоммуникационных технологий Владимира Урядова. В конце декабря не стало и доцента кафедры программного обеспечения информационных технологий Лилии Глуховой. В обоих случаях причины смерти не называются.

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