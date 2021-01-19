«Саша, у нас отмена!»3
- 19.01.2021, 17:56
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Как белорусы радовались тому, что у Лукашенко забрали хоккейный ЧМ.
Хоккейный ЧМ в Минске – всё. ИИХФ свое решение объяснила политической ситуацией в стране, невозможностью обеспечить безопасность участникам соревнований и зрителям, а также неуместностью турнира в нынешних обстоятельствах. Эта новость вызвала бурную реакцию в хоккейном (и не только) сообществе, пишет «Трибуна».
Не мог оставить это без внимания великий и ужасный байнет. Шуток и мемов собралось не мало.
Паблик «Чай з варэннем» выдал неплохую альтернативу отмененному первенству.
Команд наберется на полноценный чемпионат.
У Генпрокуратуры прибавилось работы. Напомним, что накануне появилась информация о том, что Павел Латушко объявлен белорусской стороной в международный розыск.
Звезды мирового хоккея остались без драников и походов на шопинг в ГУМ.
Крайним опять окажется район Новая Боровая?
Никогда еще контекстная реклама не была настолько органичной.
Платеж, видимо, придется отменять.
Где-то в Беларуси сейчас грустит один любитель хоккея.
Послание талисману ЧМ-2014 Зубру Валере.