Мы – народ, мы – нация, мы – Новая Беларусь 1 19.01.2021, 19:34

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Фото: onliner.by

Все наше общество осуществило акт гражданского неповиновения.

"В детстве от книг о войне у меня захватывало дух: огромная масса людей в едином порыве прорывает оборону противника и заставляет его отступить, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Обессиленное наступлением войско останавливается. Но умелые полководцы, всегда имеющие резерв, вводят его в нужное время, и гонят врага все дальше и дальше.

Почувствовали ли Вы, сколько десятков тысяч людей работали день за днем и приближали отмену Чемпионата мира по хоккею?

Тяжело оценить, сколько миллионов часов было потрачено нашим консолидированным разумом и волей на сдвиг колоссальный бюрократической системы, поиск её уязвимых мест, и непрерывное давление во всех возможных точках приложения силы.

Все наше общество осуществило акт гражданского неповиновения. И мы победили. Мы отбросили на километры попытки диктаторского режима получить легитимность от международного сообщества.

И главное. Именно такие победы показывают, какой громадной силой мы обладаем. Как много мы можем сделать, сосредоточив свое внимание на нужном в данный момент наборе методов борьбы.

Мы – народ, мы – нация, мы – уже Новая Беларусь.

Вместе, единым фронтом, день за днем, цель за целью.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!"

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