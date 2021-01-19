Кравченко о переносе ЧМ: Это большая победа всего белорусского народа 6 19.01.2021, 21:10

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Андрей Кравченко

После смены режима будут у нас и соревнования, и все, что угодно.

Известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о переносе из Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает «Трибуна».

– Логичная реакция на действия властей и председателя федерации хоккея Баскова. Потому что, когда человек занимает руководящую должность и в открытую распивает алкогольные напитки и был замечен на месте преступления – это недопустимо. Те 3 процента, которые еще верят госпропаганде, пускай верят, их уже можно в Красную книгу заносить. А 97 процентов людей уже доверяют только своим глазам и ушам. Это большая победа всего белорусского народа. Очень большую работу провел фонд спортивной солидарности и белорусские диаспоры за рубежом. Я, в принципе, согласен с этим решением, потому что в Беларуси сейчас напряженная обстановка и чемпионат мира просто не должен проходить в такой атмосфере.

- Некоторые аналитики считают, что чемпионат мира стоило провести, так как это позволило бы привлечь больше внимания к проблемам Беларуси во время турнира.

– Мы не знаем, как оно было бы. Возможно, из-за коронавируса они могли бы турнир без зрителей провести. Во-вторых, неизвестно, сколько тысяч людей они посадили бы перед этим чемпионатом. Это большой риск. Реально, возможно, организовали бы какой-нибудь лагерь. То, как сейчас оно есть – это самое верное решение.

- После произошедшего будет ли наша страна бойкотировать ЧМ?

– Да нет, не будет бойкотировать. Зачем? Считаю, что поедет наша команда. Если додумаются до бойкота, это будет еще один минус власти.

- Может ли наша власть провести какой-то альтернативный чемпионат во время проведения настоящего?

– Не знаю, мне кажется, нет. Что это будет за турнир такой? Сколько там будет стран? Кто вообще на него приедет? Я считаю, что это нереально. Все ж люди прекрасно понимают и видят, что происходит в Беларуси. Сюда просто никто не захочет ехать.

- Как это решение может повлиять на дальнейшие перспективы того, что Беларуси будут доверять проведение международных турниров?

– Считаю, что все наладится только после смены режима. Если это произойдет, то будут у нас и соревнования, и все, что угодно, – сказал Кравченко.

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