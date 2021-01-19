Фаниполь остался без тепла и горячей воды 2 19.01.2021, 22:01

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котельная города Фаниполя

фото: fanipol.by

Остановилась котельная.

В квартирах жителей Фаниполя уже с середины дня нет ни отопления, ни горячей воды. Об этом tut.by сообщили читатели. Причина — аварийное отключение котельной.

— О том, что в домах нет тепла, в чате стали писать еще во время рабочего дня. Когда я вернулся домой, батареи в квартире практически уже остыли, — рассказал нам местный житель Игорь.

В семье есть дети, если бы не электрообогреватель, дома бы уже стало совсем холодно, говорит мужчина. По его словам, горячей воды тоже нет.

Котельная на весь Фаниполь одна, что стало причиной ее остановки — местным неизвестно. Устранить все неисправности и возобновить подачу тепла в аварийных службах обещали сначала к восьми вечера, теперь говорят, что к полуночи.

Телеграм-канал «Фаниполь Бай» со ссылкой на УП «Дзержинское ЖКХ» сообщает, что без отопления осталась и деревня Вязынь.

— ЖКХ сообщает, что в Фаниполе в доме № 16 по ул. Комсомольской обнаружен прорыв. Подвал дома затоплен. Ведутся работы по устранению аварии, — говорится в сообщении.

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