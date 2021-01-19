Тихановская расскажет на заседании Совбеза ООН о ситуации со свободой СМИ в Беларуси 1 19.01.2021, 22:35

фото: reuters

Онлайн-заседание пройдет 22 января.

Онлайн-заседание Совета безопасности ООН по ситуации со свободой СМИ в Беларуси пройдет 22 января, в нем примет участие экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу политика, встреча инициирована членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Как отмечает пресс-служба Тихановской, она обратит внимание на дело Игоря Лосика, который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова.

Кроме того, она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, а также поделится другими историями узников совести.

Тихановская поднимет вопрос "международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси", говорится в сообщении.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также принять меры для прекращения насилия.

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