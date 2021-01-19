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«Нет чемпионата – вали, Лука, из хаты»

  • 19.01.2021, 22:50
«Нет чемпионата – вали, Лука, из хаты»

В стране продолжаются акции протеста.

По всей стране продолжаются вечерние акции протеста.

Жители районов Лучеса-Билево в Витебске вышли на вечернюю акцию.

Новополоцк приветствует отмену чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Столичная Кунцевщина поддержала бастующих работников Беларуськалия.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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