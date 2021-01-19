Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкции против РФ из-за ареста Навального 4 19.01.2021, 23:03

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21 января Европарламент рассмотрит резолюцию об аресте политика.

Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкции против российских чиновников, чтобы в них внесли причастных к аресту оппозиционера Алексея Навального. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во время дебатов с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем депутаты Европарламента призвали власти РФ немедленно освободить Навального. В ЕС считают, что арест оппозиционера и то, как принимали решение, противоречат международному праву и конституции России.

Депутаты также требуют, чтобы в санкции ЕС, которые сейчас действуют в отношении российских чиновников, внесли ответственных за отравление Навального. Таким образом, в частности, планируют охватить причастных к его заключению.

В ведомстве подчеркнули, что ЕС в таких ситуациях не должен колебаться с применением нового режима санкций за нарушение прав человека.

Некоторые члены Европарламента утверждали, что "нужно сделать гораздо больше, чтобы обеспечить эффективную ответственность Кремля за нарушение прав человека и политизацию российской системы правосудия". Они призвали ЕС, а также некоторые национальные и региональные правительства наконец отменить завершение работ на трубопроводе "Северный поток – 2".

Члены Европарламента также высказывали мнение, что президент России Владимир Путин "боится идти по стопам белорусского диктатора Александра Лукашенко и поэтому делает все возможное, чтобы арестовать критиков режима".

Резолюцию по поводу ареста Навального вынесут на голосование в Европарламенте 21 января, говорится в сообщении.

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