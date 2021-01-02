Ученые получили таинственный сигнал из ближайшей к Земле планетной системы 2.01.2021, 9:01

Эта экзопланета в 1,27 массивнее Земли, на ней есть жидкая вода и твердая поверхность.

Проект Breakthrough Listen, посвященный поискам признаков жизни во Вселенной, работает над исследованием уникального сигнала, уловленного одним из крупнейших радиотелескопов мира в Австралии, который мог быть направлен с экзопланеты Проксима Центавра b.

Об этом сообщает ВВС.

Уникальный по частоте сигнал зафиксировал радиотелескоп обсерватории Паркс в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Существует версия, что он пришел с экзопланеты Проксима Центавра b в системе Альфа Центавра - новооткрытой планеты, которая расположена в 4,2 светового года от Земли.

Эта экзопланета в 1,27 массивнее Земли, на ней ученые предполагают существование жидкой воды и твердую поверхность.

"Это был сигнал, который появился один раз и никогда не повторялся. Он имел частоту, которую излучают наземные устройства, такие как спутники и корабли", - пояснила доктор физических наук Мадридского университета Комплутенсе Мар Гомес.

При этом она отметила, что научное сообщество пока не распространяет информацию относительно исследования сигнала, который мог поступить с Проксима Центавра b.

Однако, по информации издания Guardian, фонд Breakthrough Listenс, который имеет бюджет в 100 млн долларов и на момент его запуска в 2015 году поддерживал Стив Хокинг, готовит по этому поводу собственный отчет.

Как известно, в данное время существует также проект полета на Проксиму Центавра b космических аппаратов, которые способные развивать 20% от скорости света. Таким образом продолжительность перелета составит всего 20 лет. Инициатива Breakthrough Starshot с этой целью разрабатывает флот кораблей на космических парусах, которые будут двигаться по лазерному лучу.

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