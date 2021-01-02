Новый рекорд: биткойн в начале нового года побил отметку в $29 500 4 2.01.2021, 9:39

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В прошлый раз криптовалюта превысила исторический максимум утром 31 декабря.

Криптовалюта биткойн (bitcoin) 1 января 2021 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов. На 07:30 по минскому времени биткоин дорожает на 1,15 процента.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk, пишет rbc.ua.

Стоимость одного биткоина составляет 29 601 доллар. В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 29,05 тысячи долларов.

Аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Кроме того, на цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

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