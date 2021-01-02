Банковские карты всех россиян могут заблокировать 3 2.01.2021, 10:23

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Россию могут отключить от международной системы банковских расчетов SWIFT.

По прогнозам многочисленных экспертов, данный шаг может быть одной из новых ограничительных мер, которые новая власти США в лице демократической партии могут ввести в отношении России, сообщает deita.ru.

В этом случае банковские карты всех россиян могут оказаться заблокированными и, скорее всего, по ним будет уже невозможно проводить любые транзакции.

Несмотря на то, что потенциальные санкции должны в первую очередь ударить по России, как рассказал агентству «Прайм» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, это также может очень сильно сказаться на позициях таких валют, как доллар и евро.

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