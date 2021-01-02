закрыть
2 января 2021, суббота, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Банковские карты всех россиян могут заблокировать

3
  • 2.01.2021, 10:23
  • 4,232
Банковские карты всех россиян могут заблокировать

Россию могут отключить от международной системы банковских расчетов SWIFT.

По прогнозам многочисленных экспертов, данный шаг может быть одной из новых ограничительных мер, которые новая власти США в лице демократической партии могут ввести в отношении России, сообщает deita.ru.

В этом случае банковские карты всех россиян могут оказаться заблокированными и, скорее всего, по ним будет уже невозможно проводить любые транзакции.

Несмотря на то, что потенциальные санкции должны в первую очередь ударить по России, как рассказал агентству «Прайм» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, это также может очень сильно сказаться на позициях таких валют, как доллар и евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников