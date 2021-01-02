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Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году

  • 2.01.2021, 10:34
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Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году

В минувшем году белорус установил мировой рекорд и два рекорда Европы.

Белорусский спортсмен Илья Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году, сообщает «Трибуна».

Напомним, в минувшем году Шиманович установил мировой рекорд – стометровка брассом в коротком бассейне, 55.34 с. Также спортсмен установил два рекорда Европы на «короткой воде».

За свою карьеру 26-летний пловец завоевывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира и Европы на короткой воде. На летней Универсиаде в Тайбэе-2017 он стал обладателем двух золотых наград на дистанциях 100 и 50 метров брассом.

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