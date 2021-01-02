Герои 2020 года 1 2.01.2021, 10:55

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Фото: tut.by

Найди себя среди удививших мир белорусов.

2020 год открыл нам много нового в нас самих. Мы узнали, насколько белорусы солидарны, как быстро готовы прийти на помощь и поддержать близкого. Сегодня мы вспомним тех, кого можно назвать героями уходящего года, сообщает «Белсат».

Медики

В начале года белорусские медики столкнулись с пандемией коронавируса. В первое время им приходилось работать при дефиците защитныAll Newsх средств, отсутствии информации о новой болезни.

После событий 9-11 августа именно медики громко заявили о насилии со стороны силовиков. Медики становились в цепи солидарности, выходили на акции в знак поддержки с отчисленными студентами, на митинги и марши. Десятки из них были наказаны штрафами и сутками ареста.

От медиков мы узнавали о масштабах милицейского беспредела. Осенью белорусские медики распространили в сети запись разговора, в которой мужчина, который называет себя начальником изолятора на Окрестина, требует от начальства больницы заменить медиков, которые приезжают в ИВС. Причина – медики сочувствуют избитым.

От доктора БСМП Артема Сорокина мы узнали, что избитый на площади Перемен Роман Бондаренко не был пьян. За разглашение врачебной тайны врача поместили в СИЗО, его признали политзаключенным.

Пенсионеры

В протестную осень 2020 года белорусские пенсионеры начали выходить на отдельные акции протеста. «Марши мудрости» собирали тысячи участников. С недавних пор пожилых людей начали задерживать, судить и давать штрафы.

12 октября против пенсионеров применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Женщины

Женщины стали символом белорусской революции 2020 года. Еще в мае жена Сергея Тихановского, простая домохозяйка, пошла в президентскую гонку вместо задержанного супруга. Когда с гонки убрали Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, жена последнего Вероника и начальник штаба банкира Мария Колесникова объединились с штабом Светланы Тихановской. Триумвират провел яркую предвыборную кампанию.

В августе тысячи женщин вышли на улицы городов – в белых одеждах и с цветами. Так белорусские женщины протестовали против насилия и беззакония. По субботам в Беларуси проходили многочисленные марши женщин.

Признано, что у белорусского протеста 2020 года лицо – женское.

Рабочие

Особенностью протестов 2020 года стали забастовки на заводах и предприятиях. Шахтеры приковывали себя наручниками и отказывались подниматься из шахт, рабочие выходили из официального профсоюза, требовали на встречах с руководством остановить насилие и провести новые выборы.

В августе рабочие МТЗ прошлись шествием от завода до площади Независимости. Участники забастовок подверглись штрафам, увольнениям, прессингу.

Волонтеры

Этот год стал годом волонтеров – обычных белорусов, которые взялись массово помогать другим. Они стали героями первой волны коронавируса. А после выборов волонтеры возле белорусских тюрем делали и продолжают делать все, чтобы помочь задержанным и их родственникам. В августе они круглосуточно дежурили у Окрестина, первыми встречали избитых людей, фиксировали побои, оказывали психологическую помощь, помогали добраться домой.

Журналисты

Журналисты, операторы, фотографы – среди тех, кто больше всего пострадал во время протестов. У них отбирали, ломали технику, сажали на сутки, давали штрафы.

Три журналистки сейчас находятся в СИЗО по уголовным делам. Это корреспонденты «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, а также коллега из tut.by Катерина Борисевич. Катю и Дашу задержали после стрима, который они вели с разгона площади Перемен. Екатерина Борисевич обнародовала данные, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

В 2020 году журналистов задерживали более 300 раз, в редакциях СМИ проходили обыски, руководители «Газеты Слонимской» вынуждены были эмигрировать, выпуск издания – приостановлен.

В декабре был разгромлен офис организации «Пресс-клуб», пятеро его сотрудников во главе с основателем Юлией Слуцкой помещены в СИЗО, против них возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов.

Соседи

Небывалое развитие в 2020 году получила дворовая активность. Соседи собирались на традиционные чаепития, концерты и лекции.

Вместе помогали нуждающимся, ждали с суток задержанных, проводили спортивные соревнования и детские утренники. Соседи активно помогали другим дворам. Чего только стоит то, как спасали Новую Боровую. Когда в районе отключили воду, соседи в дворовых чатах организовались и завезли в район нужную воду. Жители площади Перемен открывали свои подъезды и квартиры и прятали незнакомых им людей, кого могли задержать.

Люди искусства

Разгромленный Купаловский театр, покалеченный Гродненский драматический театр, задержания музыкантов во время дворовых концертов, вынужденная эмиграция людей творческих профессий. Все это тоже особенность 2020 года.

Люди искусства и пострадали во время протестов, и создали много новых песен, произведений, театральных постановок. Появился отдельный Фонд культурной солидарности для помощи творческим людям, которые пострадали во время протестов, лишились работы, вынуждены были уехать.

Айтишники

Задержания и насилие в отношении мирных протестующих не обошли стороной и представителей белорусских IT-компаний. Айтишники стали заметной силой этих протестов. Они помогали материально пострадавшим, становились волонтерами, создали альтернативную инфраструктуру выборов – платформу «Голос».

Сейчас представители этой сферы начали активно эмигрировать из Беларуси, компании закрывают свои представительства и уезжают. Свой офис в Минске уже закрыла компания «RakutenViber», после ареста работников закрывается «PandaDoc». Отъезда из страны не исключают и EPAM, «RozumRobotics» и других компаний. Отдельной проблемой для айтишников стало периодическое отключение интернета в стране.

Студенты

Студенческие акции в университетах, забастовки студентов и преподавателей, письма в поддержку отчисленных – то без чего невозможно представить осень 2020. Мест в университетах лишились десятки студентов, многие были вынуждены уехать из страны.

Представители молодежной организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» — это национальный студенческий союз, представляющий белорусских студентов в Европе, в своей стране они попали под уголовное преследование.

Спортсмены

Звезды спорта стали яркой вспышкой этого года. Свою известность, авторитет, спортивный характер и волю к победе они использовали на защиту интересов народа.

За свою позицию многие спортсмены испытали давление, их лишали стипендий, с ними разрывали контракты. На воскресные марши протеста спортсмены выходили отдельной колонной, многие представители профессионального спорта были задержаны и отсидели сутки.

Появился Фонд спортивной солидарности. Белорусские спортсмены добились того, чтобы МОК ввел санкции и отстранил членов НОК Беларуси от Олимпиады.

Люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью неоднократно выходили на свои отдельные шествия . Их тоже разгоняли, не давали собираться и высказывать свою позицию. Их акции стали источником вдохновения для протестов и солидарности белорусов.

Предприниматели

Люди бизнеса тоже проявили себя самым удивительным образом в белорусскую протестную осень. Они раздавали цветы участницам женских маршей, разводили воду и чай, помогали материально. Предприниматели активно перечисляли деньги в фонд помощи репрессированным by_help, присоединялись к забастовке.

В стране были закрыты десятки заведений из-за участия в общенациональной забастовке, их владельцам контролирующие органы выписывали огромные штрафы, многие предприниматели были вынуждены эмигрировать.

Белорусы зарубежья

Это неожиданная сила, наше секретное оружие. Белорусы зарубежья проявили фантастическую солидарность с земляками. Они выстаивали очереди к посольствам, чтобы проголосовать, устраивали экзит-полы, выходили на акции солидарности, влияли на правительства своих стран.

Белорусы зарубежья активно перечисляли деньги на помощь репрессированным и помогали тем, кто был вынужден уехать.

Невероятные белорусы

Этим летом нам сказали, что белорусы – невероятные. Сначала было странно это слышать. Но по прошествии нескольких месяцев борьбы за свою свободу, правду и справедливость, мы поняли, что это действительно правда. Мы все невероятные.

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