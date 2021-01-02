Астропрогноз: 2021 год для Лукашенко будет похож на жернова 4 2.01.2021, 11:51

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Беларусь вступает в период неизбежных перемен.

Известный астролог Владимир Васюк по просьбе Naviny.by рассказал, что звезды сулят Беларуси и всем нам в 2021 году.

В первую очередь астролог отметил, что мы вступаем в особый период соединения Юпитера и Сатурна, который в астрологии называют мутацией. Для Беларуси в том числе это означает начало перемен.

Владимир Васюк — профессиональный астролог с 20-летним стажем. Имеет два высших образования: биологическое и экономическое. В 1997 году окончил Центральную астрологическую академию в Москве, в 2001 году — Australian Academy of Astrology & Cosmobiology (AAAC). Сфера интересов — мировая и бизнес-астрология.

Мы живем в начале эпохи перемен

Владимир Васюк объясняет: 21 декабря 2020 года произошла мутация в воздушном знаке Водолея. Мутация — это соединение Юпитера и Сатурна, условный базовый цикл для общества (сутки, длящиеся 20 лет). Произошедшее задаст программу общественных перемен на ближайшие два десятка лет.

«Предыдущая мутация 2000 года в земном знаке Телец создала жесткие иерархические структуры власти, распределения и потребления ресурсов, в том числе энергетических и пищевых, цены на которые взлетели до неимоверных высот. Текущая мутация будет проявлять энергию знака Водолей, с которым связан принцип свободы, инноваций, объединения общества не по вертикальному, а по горизонтальному принципу, основа которых — мировоззренческие связи одного человека или группы людей с другим», — говорит Владимир Васюк.

Текущее соединение Юпитера и Сатурна знаковое, потому что оно разграничивает два периода длиною почти в две сотни лет, то есть своеобразную космическую неделю в жизни человеческого сообщества.

Владимир Васюк подчеркивает, что подобная граница космических недель наблюдалась в начале XIII века в период образования Великого Княжества Литовского, ключевым процессом которого стала коронация Миндовга 6 июля 1253 года.

«Со временем княжество стало одним из крупнейших в Европе по территории и экономической мощи, создавая центр силы и благодатную питательную среду для духовного и культурного развития не только нашего народа, но и соседей», — напоминает Владимир Васюк.

Он уверен, что 2021 год «предоставит нам шанс стать частью подобного рода процессов. Только надо иметь в виду, что когда новый центр политической силы рождается или пробуждается после более чем двухсотлетнего сна, другие центры этому бывают не рады».

Даже звезды говорят о необходимости реформ

Космический день (начавшийся двадцатилетний период) имеет свое утро, день, вечер и ночь. Предстоящий 2021 год будет границей между утренними сумерками и рассветом, отмечает астролог.

Чтобы создать что-то новое, необходимо подготовить для этого основу, так сказать расчистить место от старого, отжившего свой срок.

«В начавшийся период общественные институты и структуры власти должны быть реформированы. Если этого не происходит, то они неизбежно сами собой переживают деструктивные процессы до тех пор, пока угроза для их существования не заставит произвести эти самые реформы и преобразования», — говорит Владимир Васюк.

Но надо помнить, что старое просто так не сдает свои позиции: «Причем первые признаки противостояния между старым и новым проявятся еще в январе, а также в конце марта и в начале апреля, в конце мая и первой половине июня и особенно с последних чисел июля и по середину сентября».

В год прохождения Юпитера по знаку Водолея неизбежно появление новых лидеров, говорит астролог.

«Существующие лидеры и выразители общественного мнения могут просто не справиться с неизбежностью перемен, — отметил Васюк. — И эту нишу будут занимать новые лица, которые проявят себя в самые критические моменты истории нашей страны. Традиционным лидерам, в первую очередь тем, кто обладает значительной властью или кто находится у руля страны, будет трудно удержать свои позиции. Исключением не будет и правитель нашего государства. Планета Сатурн в его гороскопе будет создавать эффект жерновов, которые медленно, но верно делают свое дело. Когда Юпитер и Сатурн в гороскопе лидера невыгодно и напряженно взаимодействуют по отношению к другим планетам, то удержать свои позиции представляется крайне трудной и почти невыполнимой задачей».

Что же касается Светланы Тихановской, астролог говорит, что гармоничное взаимодействие планет к лету 2021 года породит для нее гораздо больше возможностей, чем для Лукашенко.

«И если она к этому времени сможет объединить вокруг себя новых проявивших себя в эпоху Юпитера в Водолее лидеров, то вероятность успеха повысится», — сказал Васюк.

Принять перемены как должное

К каждому из нас жизнь будет предъявлять требования принять перемены в разных сферах. «Если следовать этому зову, — говорит астролог, — можно своими силами создать один из лучших периодов жизни».

«То есть предстоящий год будет наилучшим для серьезных перемен в образе жизни. Базовым импульсом для этого может быть понимание неизбежности и необходимости перемен в первую очередь в образе жизни. Каждому из нас представится возможность избавиться от сложных и хронических недугов. Для этого будет разумным сочетать методы народной и традиционной медицины. Самое главное не только желание, но конкретные действия, направленные на это».

COVID-19 к весне 2021 года не будет такой актуальной проблемой, как весь предыдущий год, говорит астролог.

В любви, с одной стороны, большое значение будет иметь случай. С другой, «стоит выстраивать со своей половинкой коммуникации необычным образом, по-хорошему обманывать ожидания через сюрпризы, неожиданные поступки, демонстрирующие ваши чувства и хорошее отношение».

Браки в эпоху прохождения Юпитера по знаку Водолей строятся на разнообразии в коммуникациях, имея под собой хороший фундамент в виде общих взглядов на мир.

Для хороших отношений с детьми от родителей потребуется в первую очередь способность воспринимать свое чадо как личность, которая имеет право на ошибки и оценку действий своих родителей. Во-вторых, будет работать простое правило: чем больше даете ребенку свободы, тем больше требуйте от него ответственности.

В 2021 году дети будут быстро взрослеть, в том числе, психологически. Такой рост будет требовать от родителей большого внимания к малейшим изменениям, происходящим в жизни ребенка.

Революция произойдет в науке и технике, говорят звезды, но новые технологические решения не так-то просто будут входить в жизнь. Начало года может быть ознаменовано кризисными явлениями, когда окажется, что старые уже существующие технологические решения не отвечают потребностям дня сегодняшнего. Это вызовет необходимость скорейшего поиска и внедрения новых технологий в нашу жизнь.

Такое развитие событий может послужить поводом для кризисных явлений на валютных и фондовых рынках, особенно осторожными в этом плане необходимо быть в первый, пятый и особенно в седьмой и десятые месяцы года. После спада мировой фондовый рынок начнет подъем, который может продлиться дольше, чем год.

Рублю может не поздоровиться

Исторически прохождение Юпитера через знак Водолея сопровождалось инфляционными ожиданиями и падением курса национальной валюты, как в 1997 и 2009 годах.

«Как будет в этот раз, зависит от того, окажутся ли качественными экономические и политические реформы в нашей стране», — подчеркнул астролог. Глубина же реформ, в свою очередь, зависит от воли народа и способности политических сил объединиться.

Бизнес может надеяться на смягчения условий взаимодействия с государством, что будет вынужденной мерой.

Чтобы преуспеть в бизнесе в следующем году, кроме удачно выбранной сферы и направления работы решающую роль будет играть команда. Будут важны горизонтальные и так называемые гнездовые связи между членами коллектива, основанные на общих интересах, гармоничных коммуникациях и отношениях между коллегами.

«Предстоящий год будет давать многое, но и предъявит много требований. Самое главное из них состоит в необходимости постоянного развития, в котором мерилом роста и целью этого самого роста будете вы сами», — заключил астролог.

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