В Крыму пересох знаменитый водопад Су-Учхан 10 2.01.2021, 12:01

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Оккупанты ведут полуостров к катастрофе.

Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба в оккупированном Крыму почти полностью пересохли. Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода. Это – все, что сейчас из себя представляет живописный в полноводные времена года водопад Су-Учхан («Падающая вода» с крымскотатарского), сообщает «Крым.Реалии».

Водопад – это часть верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба). В полноводные годы река мощными струями падает с 25-метровой высоты склону горы Базар-Оба. Теперь же, из-за отсутствия дождей и снега, Кизилкобинка сильно обмелела.

Су-Учхан – одна из достопримечательностей ладшафтно-рекреационного парка «Урочище «Кизил-Коба». Во время таяния снега или проливных дождей Су-Учхан, а потом и река Кизилкобинка, устремляется вниз по каменистым склонам, образовывая водопады поменьше и неглубокие запруды под ними, которые еще называют «ваннами молодости».

У села Заречное Симферопольского района Кизилкобинка сливается с рекой Ангара, образуя, таким образом, самую длинную реку Крыма Салгир.

Ранее в Крыму сообщали о пересыхании нескольких рек, питающих водохранилища.

С полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

26 августа 2020 глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове «превзошла все ожидания». По его словам, власти были уверены, что воды в водохранилищах хватит до осени.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

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