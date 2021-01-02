Британские исследователи назвали главное свойство нового штамма коронавируса 1 2.01.2021, 12:19

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Свои выводы опубликовала профессура лондонского Имперского колледжа.

Профессоры лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.

Об этом рассказал один из исследователей профессор Аксель Гарда, передает BBC. По его словам, мутировавший коронавирус является значительно более заразным, поскольку он увеличивает так называемое число R — показатель контагиозности (заразности) вируса — на 0,4−0,7 единицы.

«Это самое серьезное изменение вируса с момента начала эпидемии», — подчеркнул Гарда.

Число R — это среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R меньше 1, количество зараженных постепенно уменьшается. По оценкам ученых, в Великобритании число R составляет примерно 1,1−1,3.

«Данные Имперского колледжа демонстрируют лучший на сегодня анализ и указывают на то, что меры, которые мы приняли на данный момент, не помогут снизить число R до менее 1», — пояснилпрофессор Оксфордского университета Джим Найсмит, который не принимал участие в исследовании.

Согласно исследованию лондонского колледжа, количество инфицированных новым штаммом коронавируса в ноябре 2020 года выросло втрое. Однако людей, заразившихся первым штаммом коронавируса, зафиксировали на треть меньше.

Уточняется, что новый штамм распространяется одинаково быстро среди всех возрастных групп, а не только среди людей в возрасте до 20 лет, как это считалось ранее. В то же время отмечается, что свидетельств о большей смертоносности мутировавшего коронавируса сейчас нет.

Что известно о новом штамме коронавируса?

14 декабря в Минздраве Великобритании объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у старого.

В британском правительстве говорят, что пока нет оснований считать, что такой вирус будет вызывать более тяжелую форму COVID-19. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech будет защищать от нового штамма.

Компании Moderna и Pfizer/BioNTech протестируют свою вакцину на новом штамме. В BioNTech считают, что вакцину против него можно разработать за шесть недель.

Несмотря на то, что десятки стран запретили авиасообщение с Британией, мутировавший вирус обнаружили в Италии, Бразилии, Сингапуре, Швейцарии, Германии, Франции, США, Южной Кореи, ОАЭ и Китае.

В Нигерии обнаружили новый штамм коронавируса, не похожий на «британский». Еще один более агрессивный штамм зафиксировали в ЮАР.

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