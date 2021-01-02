Фонд спортивной солидарности добивается дисквалификации руководства Белорусской федерации футбола 2 2.01.2021, 12:32

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Речь идет о пожизненном отстранении.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал «Трибуне» о подаче в УЕФА и ФИФА документов, указывающих на случаи дискриминации в белорусском футболе.

— Расскажите, как было принято решение о подаче документов в УЕФА и ФИФА с тем, чтобы там обратили внимание на проблемы в нашем футболе?

— В эти структуры мы подали на самом деле очень много документов, действительно большое заявление. Основным мотивом обращения в УЕФА и ФИФА стали многочисленные факты давления на людей, связанных с футболом. Это не единичные эпизоды. И если все сопоставить, все проанализировать, то вырисовывается четкая системная картина, речь идет конкретно о системных нарушениях. Стоит сказать, что тот же МОК, когда принимал свое решение о введении санкций в отношении НОК Беларуси, отталкивался как раз от системности нарушений. Соответственно, у Международного олимпийского комитета даже не было сомнений, наказывать НОК или нет.

В нашем заявлении мы также показали системный характер нарушений и конкретно грубые нарушения уставов ФИФА и УЕФА в части защиты прав человека, дискриминации игроков, тренеров и работников футбола по их убеждениям. У нас получился достаточно сильный и обширный кейс. Мне кажется, международные футбольные организации однозначно должны отреагировать на наше заявление.

— Какие факты дискриминации приведены в обращении?

— В заявлении приведен ряд фактических обстоятельств, указывающих на нарушение прав спортсменов и иных специалистов в сфере спорта, касающихся свободы слова и выражения мнений, приведены доказательства дискриминации спортсменов по политическим взглядам. К сожалению, не можем назвать фамилии во избежание излишнего давления на фигурантов.

Все эти факты были изложены с отсылками к уставам ФИФА и УЕФА. Уверен, вердикт этих организаций будет достаточно жестким. Мы в своем заявлении требуем принять меры по наказанию руководителей Белорусской федерации футбола, в частности, председателя АБФФ Владимира Базанова, его первого заместителя Юрия Вергейчика, заместителя Михаила Ботникова, а также генерального директора Федерации пляжного футбола Беларуси Александра Баранова.

— В обращении к УЕФА и ФИФА изложены не только те факты, которые просочились в прессу, но и другие?

— Конечно. Мы проводили опросы, беседы с футболистами, представителями белорусского футбола. Все факты дискриминации указали в заявлении.

— Осенью в сборную якобы из-за коронавируса был не вызван Станислав Драгун. Однако, как нам удалось узнать, дело тут вовсе не в вирусе, а в том, что игрок открыто выражал свою гражданскую позицию, выступал против насилия.

— Мы также обратили внимание на этот факт. Нужно сказать, что в кейсе Драгуна огромную роль играет совокупность факторов отказа федерации в его привлечении к играм национальной сборной. Более того в нашем заявлении представлены факты, что те, кто попал под репрессии АБФФ, в той или иной мере высказывались против насилия, подписывали открытое письмо спортсменов, не соглашались с тем, что происходит в Беларуси. И мы видим, что всех, кто открыто выражает свое мнение, федерация футбола наказывает.

— В обращении вы рассказывали о ролике, в котором белорусские футболисты высказывались против насилия, и о том, что после публикации видео на игроков было оказано давление?

— Нет, об этом мы не писали. У нас есть в заявлении такой пункт, как участие сотрудников АБФФ и непосредственно руководителей федерации в провластных агитационных акциях. В уставе четко сказано, что АБФФ является неполитической организацией, тем не менее она была задействована в политической агитации. Плюс мы помним, как тот же Владимир Базанов участвовал в провластном велопробеге.

— Случаи принуждения (если таковые были) футболистов подписывать письмо за Лукашенко описаны в заявлении?

— Надо сказать, что футбол оказался более устойчив к этой заразе, чем хоккей. До нас доходят сведения, что руководство некоторых клубов пытается повлиять на игроков. В частности, при трансферах вместе с контрактом предлагают в ультимативной форме подписать и провластное письмо. Однако, несмотря на это, пока никто из заметных футболистов данное письмо не подписал. Возможно, это связано с тем, что у футболистов начались отпуска и на них сейчас просто невозможно оказать давление. Посмотрим, как будет ближе к началу сезона. Безусловно, если факты давления будут, мы будем о них сигнализировать в УЕФА и ФИФА.

— АБФФ подала заявление в УЕФА по случаю с Ильей Шкуриным, требуя наказать игрока, отказавшегося приезжать в национальную сборную. Что думаете по этому поводу?

— Думаю, федерация попробовала сработать на упреждение, то есть первой подать какой-то иск, дабы не оказаться виноватой в этой ситуации. Но очевидно же давление на Илью Шкурина. Мы думаем, что это закончится нейтральным разбирательством со стороны УЕФА, и решение будет принято точно не в пользу АБФФ. Ни один кейс, то есть случай нарушения прав футболиста, не может быть выдран из общего заявления, поэтому будут рассматривать все действия федерации в системе.

— Как в случае с МОК, который рассмотрел все нарушения и вынес итоговое решение.

— Да, именно так.

— Когда началась активная работа в этом направлении, проработка всех моментов давления на футболистов и что стало определяющей точкой?

— Мы месяц составляли данное заявление, и оно было подано две недели назад. Отправной точкой являлась системность во всех этих вещах. Самым же весомым эпизодом стало исключение шести игроков из сборной Беларуси по пляжному футболу за то, что они подписали открытое письмо. Это, конечно, вопиющая ситуация. Тут совершенно очевидно вмешательство руководства АБФФ.

— Как люди, на которых оказывалось давление, реагировали на вашу инициативу? Все шли на контакт и охотно рассказывали свои истории?

— С людьми общались юристы, задавались конкретные вопросы, грубо говоря, не эмоционального характера. Все факты дискриминации были зафиксированы. Ни с кем у нас не было проблем, все достаточно открыто рассказывали свои ситуации и шли на контакт.

— В своем заявлении вы призываете УЕФА и ФИФА приостановить все денежные выплаты АБФФ за исключением финансовой поддержки, связанной с развитием клубов, поддержкой игроков и специалистов.

— Деятельность АБФФ в значительной мере финансируется поступлениями от УЕФА и ФИФА. Часть этих денег идет в том числе на аппарат федерации, которая занимается давлением. Поэтому в первую очередь речь идет об этих программах. Деньги, которые предназначены клубам или программам развития детского-юношеского спорта, инфраструктуры, — это должно оставаться на прежнем уровне.

— Это соизмеримое наказание с тем, что делает АБФФ?

— Абсолютно. Причем мы просим еще УЕФА и ФИФА пожизненно отстранить от футбола Базанова, Вергейчика, Ботникова и Баранова. Это наказание соизмеримо, потому что те нарушения, которые наблюдались с их стороны, в футбольном мире грубейшие. С точки зрения криминального права ничего страшного нет. Но если мы говорим исключительно о спорте, то нарушения очень грубые.

— Что подразумевает под собой бан руководителей АБФФ?

— Пожизненный запрет на участие в международных футбольных событиях любого уровня. В Беларуси они смогут заниматься видом спорта, но за пределами страны они станут персонами нон-грата. Если АБФФ подчиняется УЕФА и ФИФА, то, соответственно, такой бан скажется на деятельности федерации футбола Беларуси.

— Как думаете, возможно добиться таких наказаний?

— Все реально. Даже те же санкции МОК, которые были приняты в начале декабря, оказались достаточно жесткими. Международные организации должны учитывать контекст событий, происходящий в Беларуси, то, что по политическим мотивам преследуется огромное количество спортсменов. ФИФА и УЕФА все прекрасно понимают, и санкции МОК как раз являются четким основанием для принятия жестких мер в отношении АБФФ.

Очевидно, в Беларуси происходят нарушения прав и свобод человека во всех видах спорта, причем системно. Давление осуществляется централизованно со стороны государственных структур, тех людей, которые находятся у власти. И санкции ФИФА и УЕФА в этой связи могут быть действительно жесткими, особенно, повторюсь, учитывая шаги, которые сделал недавно МОК. Плюс Международный олимпийский комитет призвал спортивные организации мира придерживаться их позиции.

— Вы не думаете, что тот же Базанов приложит все усилия, поднимет свои связи наверху, чтобы избежать наказания и как-то насолить вам?

— Возможно. Но для этого есть дисциплинарная комиссия, которая принимает соответствующие решения, есть институты внутри ФИФА и УЕФА, которые будут взаимодействовать друг с другом. В ближайшее время мы намерены придать максимальной огласке всю ситуацию и проводимую нами работу.

Пока повестка дня немного другая. Вообще же хочется сказать, что вес белорусских чиновников в международных организациях с каждым днем стремится к нулю. Поэтому не представляю, как и кто может пролоббировать того же Базанова.

— Какие-нибудь ответы на ваше заявление уже поступали?

— Пока официальных ответов не было. Думаю, они поступят после Нового года.

— Вы обращаетесь на самый верх, к президентам УЕФА и ФИФА?

— Да, непосредственно к Александеру Чеферину и Джанни Инфантино.

— Думаете, им есть дело до ситуации в Беларуси, когда у самих хватает проблем: перенос чемпионата Европы, новые турниры?

— Думаю, они обязательно обратят внимание на Беларусь, потому что наше заявление достаточно сильное. Тут не идет вопрос о какой-то рядовой ситуации, плюс все нужно рассматривать в контексте санкций МОК. И сейчас ФИФА и УЕФА, уверен, с большим вниманием отнесутся к ситуации в Беларуси.

— Список случаев дискриминации футболистов и специалистов из вида спорта пополняться будет?

— При необходимости, конечно, будем пополнять список. К тому же есть уже такой опыт. Например, мы до сих пор пополняем кейсы, которые отправляем в МОК, несмотря на то, что решение олимпийский комитет уже принял. Мы не хотим обходить вниманием ни один эпизод с нарушением прав спортсменов.

— К вам футболисты или тренеры самостоятельно обращались, рассказывали свои случаи?

— Да, в Фонд спортивной солидарности уже поступали сообщения от спортсменов и специалистов, они рассказывали о давлении, которое оказывалось на них. Все мы фиксировали.

— Многих удивило появление главного тренера национальной сборной Беларуси Михаила Мархеля на инаугурации Александра Лукашенко. Этот момент отражен в вашем заявлении?

— В отправленном в УЕФА и ФИФА заявлении об этом мы не писали, потому что у нас были более сильные кейсы — случаи давления на футболистов. Но можно потом все дополнить. Потому что очевидно: футбол не вне политики, если главный тренер сборной участвует в таких мероприятиях.

Почти два десятка представителей белспорта попали на инаугурацию Лукашенко — не всех мы ожидали там увидеть

— За ситуацией с «Крумкачамi» следили?

— Мы в контакте с клубом, это факт, и если ему понадобится помощь Фонда, мы готовы ее оказать. А так, естественно, я знаю, что были какие-то вопросы по поводу жеребьевки, потом — по матчам со «Слуцком». Знаю, что «Крумкачы» подавали протест по поводу нарушения регламента.

— Действия минского клуба могут как-то помочь вам?

— Безусловно. УЕФА и ФИФА увидят, что реально много нарушений со стороны АБФФ. И даже хорошо, что «Крумкачы» подали заявление. Это свидетельствует о том, что в белорусском футболе много нарушений, и о них говорит не одна структура, Белорусский фонд спортивной солидарности, но и отдельные клубы. Тревожные сигналы поступают из нескольких источников, и на это нельзя закрывать глаза.

После Нового года начнем направлять в УЕФА и ФИФА дополнительные факты, потому что, думаю, к 10 января нам поступят оттуда первые ответы. Вообще, это нормальная практика, когда в таких серьезных организациях заявления рассматриваются в срок до месяца, и только потом высылаются ответы, люди приглашаются к обсуждению ситуаций. Мы терпеливо ждем.

— Капитан «воронов» Павел Гречишко выразил мнение, что своим заявлением на Илью Шкурина АБФФ роет себе яму. Мол, обратив внимание УЕФА на эту проблему, они рискуют, что организация начнет разбираться в других случаях.

— Абсолютно верно. УЕФА и ФИФА докопается до истины, и уже сейчас можно сказать, что Федерация футбола поступила недальновидно, написав заявление фактически на себя. Вообще, ситуация странная, я даже удивился, когда услышал, что АБФФ подала заявление на Шкурина. Если наверху начнут разбираться, то решение будет принято однозначно не в пользу Федерации футбола Беларуси. Вопрос: Базанов и остальные, зачем вы это делаете? Сами себе роете яму.

— Вы не думаете, что возможные санкции, в том числе финансовые, негативно скажутся на всем белорусском футболе?

— Фонд не просто требует забанить всех и вся. В организации предоставлены конкретные кейсы, в которых конкретные люди нарушили базовые фундаментальные принципы функционирования спорта. Мы выступаем за индивидуальные, конкретные и соизмеримые санкции. Нам важно обратить внимание на то, что сегодня при содействии АБФФ в Беларуси нарушаются базовые права человека. Это абсолютно неприемлемая ситуация.

Сейчас мы ведем речь не о том, чтобы кому-то отомстить. Нам просто хочется, чтобы была восстановлена справедливость согласно уставам тех организаций, в которых задействована Белорусская федерация футбола. Мы не соглашаемся с теми последствиями, которые влекут за собой нарушения пунктов уставов.

— Могут ли в случае введения санкций отстранить клубы от еврокубков, как-то наказать сборную?

— Нет. Мы четко прописали те санкции, которые, с нашей точки зрения, являются адекватными. ФИФА и УЕФА по своему усмотрению, конечно, могут ужесточить санкции, однако, повторюсь, в своем заявлении мы расписали, какое наказание рекомендовали бы применить. И речи об отстранении, например, клубов от еврокубков нет.

— АБФФ могут исключить из УЕФА и ФИФА?

— Это не является нашей задачей. Повторюсь, мы говорим о том, что санкции должны быть применены за конкретные нарушения, они должны быть соразмерны и индивидуально ориентированы. Почему-то в Беларуси считают, что все нормы закона можно трактовать так, как кому-то хочется. Ребята, это не так. Право нужно уважать.

При этом надо сказать, что в истории уже были случаи, когда АБФФ попадала под санкции УЕФА. Тогда из-за вмешательства государства в дела федерации очень остро стоял вопрос об исключении, однако все же сборной и клубов это не коснулось. УЕФА ограничилась финансовыми санкциями. Впрочем, они были крайне болезненными. Потребовалось значительное время, чтобы выбраться из-под них. То есть можно предположить, что Беларусь в УЕФА и ФИФА на особом контроле с учетом того, что политическая ситуация в стране никак не изменилась.

— Перед принятием решения о подаче заявления советовались с международными экспертами?

— Да, проводили консультации с международными юристами. Возможно, в скором времени последует серьезное заключение экспертов, которые занимаются международным спортивным правом.

— Как долго будет длиться процесс рассмотрения вашего заявления, вынесения вердикта, введения санкций?

— Думаю, все может затянуться на несколько месяцев. Однако, очевидно, все должно решиться еще до начала следующего сезона, до весны. И очередной сезон в белорусском футболе может стать историческим и необычным с точки зрения развития вида спорта в стране.

— В общем, АБФФ не стоит расслабляться и ждать легкого будущего?

— Я бы посоветовал Федерации футбола Беларуси вообще не расслабляться. Ситуация серьезная, и если все факты будут рассмотрены максимально объективно и тщательно, тогда для АБФФ все может обернуться очень плачевно. Так что, футбольные функционеры Беларуси, с Новым годом.

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