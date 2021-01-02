Сюрпризы «под елочку»: что подорожало в Беларуси с 1 января 2 2.01.2021, 13:43

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В новый год — с новыми тарифами и ценами.

Какие изменения принесет 2021-й — уже известно: белорусам стоит ожидать подорожания целого ряда услуг и товаров. «Еврорадио» решило разобраться, что и как подорожало с 1 января.

Услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги в 2021 году будут дорожать в два этапа с разницей в полгода: с 1 января и с 1 июня. Это следует из указа Лукашенко № 490 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год".

Услуги по техобслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию — все это в сумме подорожает с начала года на 4,2 доллара.

А через полгода на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Лекарства и медизделия

Из новой редакции Налогового кодекса исчез пункт об освобождении от НДС некоторых лекарственных средств и медицинских изделий. И хоть Минфин пытался успокоить белорусов, мол, "это не затронет пациентов", но из заявлений чиновников становится ясно, что речь про пациентов стационаров. А вот лекарства в аптеках могут повыситься на сумму налога — а это на 10%!

Сигареты

Дороже станет не только лечиться, но и добровольно вредить своему здоровью. Из-за изменений налогового законодательства с 1 января должны повыситься и цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость.

Покупки с кешбэком

1 января истекает срок действия указа №493 "О развитии безналичных расчетов". Этот документ вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка (суммы, возвращаемой покупателю после покупки). Налог, согласно указу, нужно было платить, только если кешбэк превышал 2% от суммы покупки.

Некоторые коммерческие банки (Альфа-Банк, Банк Дабрабыт) предупреждают, что с 1 января налог будет взиматься со всей суммы кешбэка. В других журналистам сказали, что пока не располагают информацией об изменениях, связанных с уплатой налога с кешбэка.

Соответственно, покупки, которые раньше предполагали частичный возврат средств, теперь будут обходиться дороже.

Зарядка электроавтомобилей

С 1 января 2021 года станции зарядки Malanka станут платными. Стоимость 1 кВт на "быстрых" станциях постоянного тока составит 39 копеек, на "медленных" станциях переменного тока — 29 копеек. Зарядить аккумулятор Tesla емкостью в 85 кВт·ч, на котором машина может проехать 380 км, будет стоить от 24 рублей 65 копеек (медленно) до 33 рублей 15 копеек (быстро).

Электростанции, которые принадлежат государственной компании "Белоруснефть", были бесплатными с момента запуска — с 2014 года. Новогодний "подарок" для теславодов: шестилетняя халява скоро закончится.

Штрафы

С 27 до 29 рублей повысится базовая величина. Соответственно, подорожают и привязанные к ней пошлины и штрафы.

Например, максимальный штраф по части 1 статьи 23.34 КоАП ("Нарушение порядка проведения массового мероприятия") составит 870 рублей (сейчас — 810 рублей). Протест станет не только хлопотным дельцем, но и более затратным.

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