Вступил в силу закон о неприкосновенности экс-президентов в России 12 2.01.2021, 13:56

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Отменить ее теперь может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

В России со 2 января начинает действовать закон о гарантиях неприкосновенности для бывших президентов страны и членов его семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает kasparov.ru.

Документ был подписан Владимиром Путиным 22 декабря 2020 года, в тот же день был опубликован и вступил в силу по истечении 10 дней после публикации.

В документе сказано, что президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.

Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность будет распространяться на занимаемые президентом жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Закон меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. Теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

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