В США объяснили, сколько людей должны сделать прививку, чтобы пандемия COVID-19 закончилась 1 2.01.2021, 14:46

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Опубликованы подсчеты главного инфекциониста страны.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи подсчитал, что примерно 70-85% граждан должны сделать прививку от COVID-19, чтобы началось "резкое сокращение" случаев заражения. Если столько людей сделают прививку, появится так называемый "коллективный иммунитет", то есть ситуация, когда инфекция не может распространяться из-за иммунизации значительной части населения.

Как пишет Newsweek (перевод — unian.net, в США эти 70-85% означают, что нужно сделать прививки примерно 230-279 миллионам людей. Ведь общее количество населения в стране составляет более 328 миллионов. Фаучи пояснил, что без такой масштабной иммунизации может начаться "хроническое состояние распространения инфекции на низком уровне". А возможности окончательно покончить с пандемией будут серьезно подорваны.

Главный инфекционист США также пояснил, что сокращение случаев заражения коронавирусом будет заметно еще до того, как 70-85% граждан сделают прививку. Эффект станет очевидным еще на 20%.

"Вы увидите сокращение в распространении инфекции среди общины за долго до достижения 70-85%. Но полного контроля над пандемией все еще не будет. Думаю, когда вы вакцинируете 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, вы будете видеть все большее сокращение новых случаев заражения", - пояснил ученый, который возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Он добавил, что когда прививку сделают 85% граждан, произойдет "резкое сокращение заражения". На вопрос о том, как долго продлится пандемия, если значительная часть людей не захотят делать прививки, Фаучи ответил, что такой сценарий отрицательно скажется "на нашей способности сдержать и закончить эту пандемию".

"Если значительная часть населения не удастся вакцинировать, а группа непокорных не позволит достичь коллективного иммунитета, может появиться хроническое состояние низкого уровня заражения", - сказал он.

При этом, Фаучи добавил, что количество случаев заражения COVID-19 все равно сократится из-за вакцинации хоть какой-то части населения. А это "лучше, чем ничего".

"Но чтобы взять пандемию под контроль, очень важно, чтобы подавляющее большинство людей сделало прививку", - пояснил американский ученый.

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