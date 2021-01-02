Позиции России в Крыму слабеют 2.01.2021, 15:31

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В США назвали три причины.

Несмотря на то, что Россия сохраняет фактический контроль над оккупированным Крымом, влияние Кремля в Крыму уже не так сильно, как в предыдущие годы.

Такое мнение в интервью «Крым.Реалии» высказал эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл.

В частности, он отмечает, что на ослабление позиций России повлияло три фактора, один из которых имел место в самом Крыму, второй – в Москве, а третий связан с изменениями на международном уровне.

«Это не означает, что Кремль станет действовать в соответствии с международным правом и вернет Крым под контроль Киева. Более того, наблюдаемые тенденции даже могут предвещать усиление российской агрессии. Однако это не меняет того факта, что даже те, кто праздновал аншлюс в 2014 году, переосмысливают сегодня его последствия. А это означает, что постоянные требования Украины о возвращении полуострова являются гораздо менее «донкихотскими», чем может показаться», – уверен Пол Гобл.

В качестве первого фактора американский аналитик называет проблемные тенденции в самом Крыму, в первую очередь – обострение водного кризиса, который, по его словам, грозит перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.

«Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится», – перечисляет последствия вододефицита Гобл.

Вторым фактором, влияющим на будущее Крыма, американский аналитик называет экономические проблемы в самой России, под влиянием которых все больше чиновников начинают сомневаться в целесообразности расходов на содержание полуострова.

«Под влиянием эйфории, сопровождавшей аннексию Крыма шесть лет назад, большинство россиян искренне готовы были вложить деньги в интеграцию этого региона в Российскую Федерацию. Но они понятия не имели, сколько этот процесс будет стоить в действительности. В итоге данное агрессивное нарушение международного права привело к введению западных санкций против России, которые дорого обошлись простому народу. Кроме этого, власти никогда не сообщали россиянам, сколько именно денег им придется потратить на Крым и в какие сроки. Если бы российская экономика успешно развивалась, это могло бы не иметь значения. Но она находится в упадке, а субсидии, поступающие в Крым из Москвы, сейчас возросли до такой степени, что превышают дотации, выделяемые любому другому субъекту федерации. Тем временем другие регионы уже не в состоянии удовлетворить потребности россиян, испытывающих все большие трудности», – перечисляет Гобл.

В-третьих, по словам Пола Гобла, симпатии международного сообщества явно находятся не на стороне Москвы.

Как сообщалось, оккупанты Крыма планируют решить проблему водоснабжения полуострова за счет бурения скважин. Такие действия приведут к усугублению проблемы засоления почв, существенно обострившейся с приходом на полуостров россиян.

В апреле 2021 года оккупанты планируют запустить водопровод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Чтобы наполнить водохранилище, бурильщики «Крымгеологии» пробурили три скважины, до весны следующего года планируется пробурить еще пять.

Напомним, Россия ратует за возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, перекрытому с начала аннексии полуострова в 2014 году. Оккупанты используют разные манипуляции и пропаганду: от обвинения Украины в «перекрытии Днепра» до заявлений о «гуманитарной катастрофе в Крыму».

В свою очередь Украина настаивает на том, что пока полуостров находится под российской оккупацией, поставки воды туда невозможны. Населению природных запасов на полуострове хватает, а «спонсировать» милитаризацию Крыма Россией Украина не будет.

Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, а лишь приостановила поставки воды по каналу, построенному для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Кроме того, Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает именно оккупанта обеспечивать жителей оккупированных территорий водой и всем необходимым.

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